Carlos Sainz, "feliz" pero cauto ante las modificaciones del reglamento de F1

El piloto español y codirector del GPDA ha celebrado la colaboración entre la FIA y la Fórmula 1 para que las negociaciones hayan llegado a buen puerto, aceptando diversos cambios en el reglamento.

La Fórmula 1 ya ha anunciado los cambios que se van a implementar en el reglamento de cara a lo que resta de calendario. A partir del próximo GP de Miami, los cambios debatidos entre la FIA, los pilotos y sus respectivos equipos y fabricantes se aplicarán en cada carrera.

Tras la reunión celebrada este pasado 20 de abril, muchos pilotos se mostraron satisfechos con las modificaciones, siendo Carlos Sainz uno de ellos. El codirector del GPDA festejó la "proactividad" de la FIA y la F1 para acordar y debatir de forma cordial los cambios planteados por los pilotos.

"Los cambios que la FIA, la F1 y los equipos han propuesto son para tratar de mejorar la carrera, la seguridad y la clasificación. Desde el principio siempre dije que teníamos que tener la mente abierta porque con un cambio tan grande de regulaciones seguro que no iba a estar todo bien desde el principio", comentó Sainz, en declaraciones recogidas por 'DAZN'.

Dichos cambios podrán utilizarse una vez finalice el parón de abril, provocado por el conflicto de Oriente Medio, con la celebración de la cuarta carrera del calendario en Miami. De esta forma, desde el próximo 1 de mayo los pilotos y sus escuadrías implementarán las modificaciones.

"Estoy feliz de ver proactividad y algunos cambios en marcha. Probablemente tendrán efecto y probablemente habrá otras cosas que tendremos que cambiar en el futuro, pero estoy feliz de que se estén tomando medidas y estoy deseando ver qué efectos tiene en el coche, si podemos llevar el coche al límite en clasificación y cómo va", añadió el piloto de Williams, aplaudiendo la colaboración entre ambas organizaciones y resaltando posibles cambios en el futuro.