Carlos Sainz, "decepcionado" con los problemas que genera la clasificación en la F1

El piloto español ha reiterado la necesidad que existe de revisar el nuevo reglamento que no termina de convencer a los pilotos, sobre todo en la clasificación.

El reglamento de la Fórmula 1 continúa recibiendo quejas cada día que pasa. La gestión de la energía, los adelantamientos y el escaso control que tienen los pilotos sobre el coche están dilapidando el desarrollo de la competición. Ante la creciente frustración de los equipos, la FIA ha decidido revisar su normativa en el parón de abril.

Además de los inconvenientes ya nombrados que las escuderías y pilotos ya han reiterado en diversas ocasiones, otro problema que se ha planteado abordar este mes es la clasificación. En concreto, el que era uno de los espectáculos más seguidos de la competición ha perdido su atractivo debido a las nuevas unidades de potencia.

En sí, la gestión 50-50 de los motores impide a los pilotos aprovechar la potencia del coche, y Carlos Sainz ha mostrado su opinión acerca de ello. "Estoy un poco decepcionado con la clasificación, porque cuanto más empujabas, más lento ibas", señaló el español en Suzuka, en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

"Fui más rápido en cada curva, más lento en cada recta, y terminé siendo una décima más lento. Eso es simplemente porque pasé más tiempo a fondo… El superclipping entró en el despliegue, y también hubo algo de lift and coast en esa vuelta", asegura el piloto de Williams.

El principal reclamo de la mayoría de pilotos y aficionados a la F1 sobre la clasificación es la necesidad de recuperar la improvisación de los corredores para lograr el mejor puesto de cara a la salida en la carrera del domingo. Debido a la gestión de energía, estos emplean la misma técnica en cada tramo del circuito, por lo que resulta complicado recurrir al factor sorpresa.

Un reglamento que necesita mejorar

Ante las quejas de los pilotos y sus respectivos equipos, la FIA ha recurrido al parón impulsado por el conflicto en Oriente Medio para abordar las quejas y aplicar soluciones de última hora de cara al GP de Miami.

"Hicimos un pequeño ajuste en la normativa este fin de semana que retrasó ese superclip… pero en cuanto todos empezamos a empujar, volvió el problema. En general, creo que no es lo suficientemente bueno para la Fórmula 1", resalta Sainz sobre los ajustes que se están implementando poco a poco en la competición.

"Para mí, está claro que aún no es lo suficientemente bueno y que tenemos que seguir mejorándolo", concluye el piloto español, destacando la necesidad de retocar el reglamento.