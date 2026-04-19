La dura crítica de un piloto de McLaren a la nueva F1: "Lo que han hecho ha sido un error"

Un piloto de McLaren carga contra la nueva F1: "Lo que han hecho ha sido un error"

Pato O'Ward, piloto de Arrow McLaren en la IndyCar, critica las nuevas reglas y halaga a la competición americana: "La IndyCar es la mejor categoría".

Las críticas hacia la nueva Fórmula 1han sido una constante durante este inicio de temporada. Los nuevos motores no han terminado de convencer a la gran mayoría de pilotos y equipos, incluso de otras categorías.

Pato O'Ward, piloto de Arrow McLaren en Indycar y reserva de McLaren en F1, ha hablado sobre la nueva reglamentación de coches. Una normativa que incluso le ha quitado las ganas de llegar a la F1: "Cada año ha cambiado más. Honestamente, lo que ha hecho la F1 ha sido un error. La verdad es que, cuando los miras, son artificiales".

"Mis ganas de llegar a la Fórmula 1 no eran por fama ni dinero… eran porque los coches eran algo impresionante. Conducir esos coches era algo impresionante. Sinceramente, no tengo ningún deseo de formar parte de eso. No se trata de pulsar un interruptor para decir: 'Oh, voy a pulsarlo para adelantarlo artificialmente'. Esto no es Mario Kart. Estamos compitiendo en una carrera", comentó O'Ward, según recoge 'PlanetF1'.

Además, el piloto mexicano ha desvelado cual es, para él, la mejor categoría en la que un piloto puede competir ahora mismo: "Siento que ahora mismo, en la IndyCar, esta es la mejor categoría para un piloto que quiere competir. La Fórmula 1 ahora mismo es un espectáculo artificial, y honestamente, no tengo ningún interés en ella. No me llama la atención”.

Unas palabras sorprendentes de O'Ward, y más sabiendo que uno de sus rivales de la IndyCar el año pasado, Colton Herta, está compitiendo esta temporada en Fórmula 2 con el objetivo de llegar a la nueva F1 con Cadillac. De hecho, el equipo americano ya ha confirmado a Herta para disputar los libres 1 en el Circuit de Barcelona-Catalunya, el próximo 12 de junio.