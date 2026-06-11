¿Qué le pasó a David Salazar? El hombre que salió a comprar dulces en Badajoz y acabó muerto en un camino

El domingo por la tarde, este pacense de 33 años desapareció cuando iba a una tienda a comprar dulces para sus hijos. Tres días después, la Policía confirmó que se había localizado su cuerpo sin vida en una zona cercana.

El domingo 7 de junio, David Salazar desapareció. Este hombre de 33 años fue visto sobre las 18:30h saliendo de su casa, en el barrio de Suerte de Saavedra, en Badajoz, y nunca más se supo de él. Su familia alertó a las autoridades y entonces comenzó una búsqueda oficial, sumada a la que ya hacían sus personas más cercanas. La familia de Saavedra aseguraba que una cámara de vigilancia había grabado al hombre por última vez, si bien la Policía Nacional no confirmó la existencia de esta prueba, según recoge 'La crónica de Badajoz'. Salazar había salido a una tienda del barrio a comprar dulces para sus tres hijos.

Tres días después, la tarde del miércoles, la Policía confirmó que había localizado su cuerpo sin vida. Estaba en un camino sin asfaltar, cerca de Cerro de Reyes, a unos 600 metros de donde se le había visto por última vez, con signos de violencia. Desde Cruz Roja Extremadura aseguraron que a las 16:30h de la tarde habían encontrado a una persona fallecida en esta zona, según Canal Extremadura. Posteriormente se confirmó que el cuerpo era el de David Salazar, que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Badajoz para practicarle la autopsia.

Un detenido y una tienda bajo custodia

La Policía Nacional ha confirmado a varios medios regionales que se ha procedido a la detención de una persona por su presunta implicación en la muerte de Salazar. Según fuentes consultadas por Canal Extremadura, podría tratarse del dueño de la tienda donde fue visto Salazar por última vez, si bien este extremo todavía no ha sido confirmado por las autoridades.

A última hora del miércoles, la Policía desplegó un importante dispositivo de seguridad en las inmediaciones de Horno Extremeño, la tienda a la que Salazar había ido a comprar dulces para sus hijos. El dispositivo se debe, según ha podido confirmar 'El periódico de Extremadura', ante la tensión generada por el caso y para evitar posibles represalias en el barrio.

La información disponible actualmente es que el investigado es un hombre de 49 años que, según Canal de Extremadura, habría confesado el crimen tras cuatro horas de declaración ante la Policía Nacional. Según la cadena regional, él mismo habría conducido a los agentes hasta el lugar donde había ocultado el cuerpo sin vida de Salazar.

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