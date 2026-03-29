"Es una maniobra de evasión"
Contundente 'dardo' de Alonso a Fórmula 1: "Qué diversión va a haber adelantando sin querer"
El piloto de Aston Martin muestra su desagrado con la reglamentación actual, en un GP de Japón en el que ha terminado 18º. Al igual que Sainz, se suma a la protesta por la nueva manera de adelantar.
Fernando Alonso se ha sumado al club de los pilotos que no están contentos con la nueva reglamentación. Estos nuevos monoplazas 50/50 (50% combustión y 50% eléctricos) y la excesiva gestión de energía han sido el centro de atención en este inicio de temporada.
Una normativa que da pie a ver muchos adelantamientos en pista. Algo que para algunos es muy entretenido, pero que para Fernando no tiene ningún tipo de divertimento: "No. Ninguna diversión. Qué diversión va a haber adelantando sin querer. Los adelantamientos de ahora son sin querer, de repente te encuentras con una batería superior al coche que tienes delante...o te estrellas contra él o le adelantas".
"Es una maniobra de evasión más que un adelantamiento de decir: voy a echarle coraje y voy a pasarle en una curva por el interior, por el exterior, voy a hacer algo diferente... Ahora te encuentras con menos o más batería que tus rivales y adelantas, así que no hay ningún tipo de cambio en carrera", comentó el piloto asturiano, a los micrófonos de 'DAZN'
Estas palabras de Fernando han sido justo antes de comenzar un GP de Japón que puede marcar un antes y un después en la nueva reglamentación. Tras el accidente fortísimo de Oliver Bearman en carrera, la FIA ya ha anunciado que durante el mes de parón en abril van a haber reuniones para ver que se puede mejorar del nuevo reglamento.