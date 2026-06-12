El portavoz de Zapatero se disculpa por su "error" al asegurar que las joyas valían entre 30.000 y 50.000 euros en lugar de 1,3 millones

Algunos de los objetos intervenidos en el registro al despacho de Zapatero en el informe enviado por UDEF al juzgado

Los detalles En un mensaje en sus redes sociales, Luis Arroyo dice ahora que se conoce el valor real de las joyas halladas en el despacho de Zapatero que siente "haber inducido al error". El portavoz del expresidente habia asegurado que las joyas valían entre 30.000 y 50.000 euros. La tasación encargada por el juez estima el valor real en 1,3 millones.

El portavoz del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha pedido disculpas tras la tasación de las joyas halladas por la UCO en el despacho de Zapatero, valoradas en aproximadamente 1,3 millones de euros. Arroyo admitió haber inducido a error sobre el valor de las joyas, que anteriormente había descrito como herencias familiares valoradas entre 30.000 y 50.000 euros. El inventario policial detalla collares, pulseras, pendientes, sortijas y relojes de diversas marcas, encontrados durante el registro. Zapatero dará explicaciones ante el juez sobre estas joyas, según ha comunicado su portavoz.

El portavoz del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido disculpas tras conocerse la tasación de las joyas halladas por la UCO en el registro a su despacho. La tasación solicitada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama estima que las joyas tienen un valor aproximado de 1,3 millones de euros.

"Pido perdón en mi propio nombre por haber inducido a error sobre el valor de las joyas del presidente Zapatero. Él dará explicaciones ante el juez, también sobre eso. Yo siempre trato de informar con honestidad y veracidad. No concibo la comunicación de otro modo", ha señalado Luis Arroyo en un mensaje en X.

En su momento, Arroyo había sido muy contundente al decir que las joyas eran de familia y que provenían de herencias de las abuelas de Zapatero y sus esposa. "Él quiere que se sepa que un experto las ha valorado entre 30.000 y 50.000 euros. No son las joyas de Sissi Emperatriz, como están diciendo. Hay una valoración", aseguraba.

Durante el registro, los agentes fotografiaron y detallaron en su acta policial tres collares plateados -uno con 13 piedras azules, otro con cinco piedras de color granate y el tercero con piedras de color verde-; tres pulseras plateadas con piedras de distintos colores y dos pendientes y una sortija con piedras verdes, así como dos conjuntos de pendientes y sortijas plateados, otro conjunto de tres collares de color verde, cruz dorada y plateada y dos brazaletes dorados.

Además fueron hallados tres relojes, uno de la marca Krono con una inscripción "tus compañeros", otro marca Dogna y otro Lorenz Theatre. En una bolsa, con inscripción Presidencia del Gobierno, los agentes encontraron también tres pares de pendientes dorados con bolas blancas, un brazalete con bolas blancas y piedra color verde, una sortija plateada con un bola blanca, un reloj dorado Longines y otro Omega con un colgante con el número 13.

En esa misma bolsa también hallaron una sortija plateada con piedra de color violeta, una cruz de color dorado y plateado, un brazalete dorado con un conjunto de piedras de color blanco, un collar de color dorado con tres formas doradas, un alfiler de color dorado, una cadena de color dorado, un cordón de color plateado, una bola blanca y un pendiente dorado con forma ovalada.

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