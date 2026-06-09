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Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Moscú seguirá persiguiendo objetivos militares si Ucrania mantiene sus "ultimátums"
El embajador de Rusia ante la ONU asegura que la carta abierta que Zelenski escribió a Putin es una "provocación torpe" destinada a enmascarar los intentos de Kyiv de socavar cualquier perspectiva de negociación.
Zelenski se reunió en Kyiv con el multimillonario Abramovich: "Le hablé sobre el Donbás"
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha confirmado que el mes de mayo tuvo una reunión privada en Kyiv (Ucrania) con el multimillonario Roman Abramovich en un intento por utilizar un canal extraoficial para comunicar a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que jamás cederá la región del Donbás. Esta confirmación se produce días después de que Putin asegurara que un empresario ruso se había puesto en contacto con él para informarle de que Zelenski lo había invitado a viajar a Ucrania.
En una entrevista con Sky News, Zelenski aclaró que la reunión no fue secreta, aunque Abramovich había pedido inicialmente que su papel de mediador se mantuviera en total discreción. Según el presidente ucraniano, el multimillonario viajó a la capital ucraniana para evaluar la disposición de Kyiv a iniciar conversaciones de paz. "Le hablé [a Abramovich] sobre el Donbás y ese fue el mensaje clave: le dije que no nos iríamos ni abandonaríamos nuestro territorio", aseguró. "No te daremos la victoria de esa manera. Y no la obtendrás", añadió.
🚨 3 muertos y 18 heridos en ataques rusos contra Járkov (Ucrania)
Los ataques con drones y misiles rusos en la región ucraniana de Járkov han dejado, durante la madrugada del martes, un total de tres muertos y 18 heridos. El alcalde de la ciudad, Ihor Terejov, ha confirmado que se habían llevado a cabo al menos "once ataques", dos de los cuales se estrellaron sin que detonaran los vehículos no tripulados. En la ciudad de Járkov, un total de 15 personas han resultado heridas en un ataque que también dejó daños materiales —en automóviles, una cafetería y una empresa de servicios públicos—.
"El enemigo atacó edificios residenciales, empresas civiles, tiendas, automóviles e infraestructura urbana", ha asegurado Terejov. Uno de los drones llegó a impactar contra un edificio de varias plantas, aunque en este ataque, "milagrosamente", no se han registrado víctimas mortales. La ONU ha señalado que el conflicto en Ucrania ha entrado en su fase "más mortífera".
En Chuhuiv, a unos 28 kilómetros al sureste de Járkov, tres personas han fallecido y otras tres resultaron heridas en un ataque esta misma madrugada.
Rusia advierte que seguirá persiguiendo sus objetivos por la vía militar si Ucrania mantiene sus "ultimátums"
El embajador de Rusia ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, ha amenazado este lunes al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, con seguir persiguiendo sus objetivos por la vía militar si no abandona su "lenguaje grosero" y de "ultimátums" contra su país. "Hasta que Zelenski no entienda plenamente la falacia de su discurso, alcanzaremos nuestros objetivos no por vías políticas o diplomáticas, sino militares", ha advertido Nebenzia durante una intervención en la sesión del Consejo de Seguridad celebrada este lunes en la cual ha afeado el, a su juicio, lenguaje "grosero" y de "ultimátums" del mandatario ucraniano.
En esa línea, tras asegurar que mientras Zelensky no abandone tales modos "no hay forma" posible de "hablar de negociaciones reales", el embajador ha arremetido contra la carta abierta del presidente ucraniano a su par ruso, Vladimir Putin, en la cual ofrece la posibilidad de reunirse en un tercer país, cara a cara, para poner fin al conflicto entre ambos. Concretamente, se ha referido a ella como una "provocación torpe" destinada a, según ha defendido, enmascarar los intentos de Kyiv de socavar cualquier perspectiva de negociación. "Esto revela su verdadera cara neonazi", ha aseverado cargando contra lo que ha calificado como la "diplomacia del megáfono".
"No es, en absoluto, una iniciativa de paz, sino una torpe provocación destinada a camuflar los intentos desesperados de Kyiv por entorpecer cualquier negociación para encontrar vías de resolución del conflicto", ha defendido Nebenzia tras lo cual ha sostenido que "con el pretexto de pedir un diálogo y con la esperanza de conseguir el efecto mediático que buscaba, Zelensky no hace más que repetir viejas amenazas y propaganda".
Tales "maniobras sin escrúpulos", ha precisado, son "muy claras y evidentes" y no solo "no acercan la paz", sino que, a su juicio, "solo confirman la incapacidad de negociar de la banda neonazi atrincherada en Kyiv". Los términos empleados durante la intervención del alto representante ruso ante el Consejo de Seguridad no son nuevos en la medida en que ya este domingo la presidencia rusa cuestionó las intenciones de Zelenski, criticando la misiva a bombo y platillo en lo que el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, tachó de ejercicio de vanidad.