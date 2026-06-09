Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Moscú seguirá persiguiendo objetivos militares si Ucrania mantiene sus "ultimátums"

Zelenski se reunió en Kyiv con el multimillonario Abramovich: "Le hablé sobre el Donbás" El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha confirmado que el mes de mayo tuvo una reunión privada en Kyiv (Ucrania) con el multimillonario Roman Abramovich en un intento por utilizar un canal extraoficial para comunicar a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que jamás cederá la región del Donbás. Esta confirmación se produce días después de que Putin asegurara que un empresario ruso se había puesto en contacto con él para informarle de que Zelenski lo había invitado a viajar a Ucrania. En una entrevista con Sky News, Zelenski aclaró que la reunión no fue secreta, aunque Abramovich había pedido inicialmente que su papel de mediador se mantuviera en total discreción. Según el presidente ucraniano, el multimillonario viajó a la capital ucraniana para evaluar la disposición de Kyiv a iniciar conversaciones de paz. "Le hablé [a Abramovich] sobre el Donbás y ese fue el mensaje clave: le dije que no nos iríamos ni abandonaríamos nuestro territorio", aseguró. "No te daremos la victoria de esa manera. Y no la obtendrás", añadió. Compartir en X

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🚨 3 muertos y 18 heridos en ataques rusos contra Járkov (Ucrania) Los ataques con drones y misiles rusos en la región ucraniana de Járkov han dejado, durante la madrugada del martes, un total de tres muertos y 18 heridos. El alcalde de la ciudad, Ihor Terejov, ha confirmado que se habían llevado a cabo al menos "once ataques", dos de los cuales se estrellaron sin que detonaran los vehículos no tripulados. En la ciudad de Járkov, un total de 15 personas han resultado heridas en un ataque que también dejó daños materiales —en automóviles, una cafetería y una empresa de servicios públicos—. "El enemigo atacó edificios residenciales, empresas civiles, tiendas, automóviles e infraestructura urbana", ha asegurado Terejov. Uno de los drones llegó a impactar contra un edificio de varias plantas, aunque en este ataque, "milagrosamente", no se han registrado víctimas mortales. La ONU ha señalado que el conflicto en Ucrania ha entrado en su fase "más mortífera". En Chuhuiv, a unos 28 kilómetros al sureste de Járkov, tres personas han fallecido y otras tres resultaron heridas en un ataque esta misma madrugada. Compartir en X

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