SpaceX prepara su salida a bolsa en una operación que convertirá a Elon Musk en el primer billonario del planeta

Los detalles Está previsto que la compañía de Elon Musk sea una de las empresas estadounidenses más valiosas con su salida a bolsa. Musk seguirá teniendo el control del 82% de SpaceX.

SpaceX, la empresa de Elon Musk, se prepara para su histórica salida a bolsa en Estados Unidos con una oferta pública inicial que le ha permitido vender 555,56 millones de acciones a 135 dólares cada una, recaudando 75.000 millones de dólares. Esta operación sitúa a SpaceX como la séptima empresa más valorada en el Nasdaq, superando a compañías como JPMorgan Chase y Meta Platforms. Con una valoración de 1,77 billones de dólares, podría aumentar si se venden más acciones. Musk, que poseerá el 82% de SpaceX, está cerca de convertirse en el primer billonario del planeta. Además, SpaceX firmó un acuerdo con Google para servicios en la nube.

SpaceX prepara su desembarco en la bolsa estadounidense con la mayor oferta pública inicial de la historia en Estados Unidos, en la que consiguió vender 555,56 millones de acciones a un precio de 135 dólares por cada una de ellas, obteniendo una cifra récord de 75.000 millones de dólares. Este hito de la empresa de Elon Musk hace que, una vez llegue a la bolsa, se sitúe como la séptima empresa más valorada en el Nasdaq, todo pese a registrar pérdidas el año pasado.

Con esta fijación de precios, las acciones de SpaceX comenzarán a cotizar el viernes con una valoración superior a la de empresas tan diversas como JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway y Eli Lilly, así como a la de gigantes tecnológicos como Meta Platforms y la propia Tesla de Musk.

La mayor salida a bolsa antes de SpaceX fue la oferta pública inicial (OPI) de Saudi Aramco en diciembre de 2019, que recaudó 25.600 millones de dólares con una valoración de 1,71 billones de dólares.

La valoración de la compañía, de 1,77 billones de dólares, basada en 13.080 millones de acciones en circulación, podría aumentar aún más si los suscriptores ejercen su derecho a vender acciones adicionales, una decisión que normalmente se toma dentro de los 30 días posteriores a la oferta.

SpaceX reservó el 30% de las acciones para inversores minoristas, mientras Musk poseerá el 82% de SpaceX tras la salida a bolsa. Se prevé que el mercado estadounidense de salidas a bolsa se recupere con fuerza este año tras un período anterior de volatilidad.

Musk, el primer billonario del planeta

Según cálculos de la revista Forbes, toda esta operación ha elevado el patrimonio neto de Musk a los 982.000 millones de dólares, estando cerca de ser el primer billonario del planeta, algo que a todas luces conseguirá con la salida a bolsa de la compañía. También podría lograrlo si las acciones de Tesla pasan de los 399 dólares actuales a 424 por acción, aunque desde la publicación lo consideran un escenario "menos probable".

La compañía anunció la semana pasada la firma de un acuerdo plurianual de servicios en la nube con Google (Alphabet), asegurando así su capacidad de computación en un momento de creciente competencia. Fundada en 2002, SpaceX define su misión como "construir los sistemas y tecnologías necesarios para hacer posible la vida multiplanetaria, comprender la verdadera naturaleza del universo y extender la luz de la conciencia a las estrellas".

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