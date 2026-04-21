Honda da motivos a Aston Martin y Fernando Alonso para soñar en Miami

Shintaro Orihara, jefe de ingeniería y de pista de Honda, ha reflejado en un vídeo todo el trabajo que han realizado en su fábrica para "mejorar las contramedidas" del motor del AMR26.

Aston Martin sueña con una remontada. Después de hacer el ridículo en las tres primeras carreras del año al no poder acabar un GP con sus dos pilotos cruzando la línea de meta debido a los problemas en el motor y el chasis del AMR26, los británicos solo pueden ir a mejor.

Con el parón de abril, causado por el conflicto en Oriente Medio que ha cancelado los GP de Bahréin y Arabia Saudí, Honda ha estado "trabajando sin descanso" en su fábrica de Sakura para "mejorar las contramedidas de cara a Miami". Así lo ha expresado Shintaro Orihara, jefe de ingeniería y de pista de Honda, en un vídeo publicado por los motoristas japoneses.

"Como sabéis, los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí han sido cancelados. Pero eso no significa que el trabajo haya cesado. Después del GP de Japón, los miembros de Aston Martin F1 y Honda Racing F1 hemos estado trabajando en el centro de investigación y desarrollo en Sakura", cuenta Orihara, resumiendo la labor que han realizado durante el parón.

El directivo de Honda ha expresado su satisfacción al indicar el esfuerzo que han realizado durante semanas para solucionar los problemas en el motor del Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll.

"Hemos estado trabajando sin descanso para mejorar las contramedidas y el trabajo continúa a medida que nos acercamos al próximo GP de Miami. Sabemos que llevará tiempo, pero seguiremos trabajando duro. Nos vemos en el estado del sol", concluye Orihara.