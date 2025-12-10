VÍDEO | Juan Sanguino explica lo que se sabe hasta ahora del hijo que esperan Fernando Alonso y Melissa Jiménez

Juan Sanguino hace su repaso semanal a las portadas de la prensa rosa y habla sobre la noticia del primer hijo que esperan Fernando Alonso y la periodista Melissa Jiménez. En este vídeo, explica lo que se sabe hasta ahora.

Primero para él, cuarto para ella

Como cada semana, Juan Sanguino visita Zapeando para analizar las portadas de la prensa rosa, como la del '¡Hola!', que informa del primer hijo que están esperando Fernando Alonso y Melissa Jiménez.

Sobre el bebé poco se sabe todavía, explica Sanguino en el vídeo sobre estas líneas, salvo que se espera para abril y que será el primer hijo del piloto de Fórmula 1.

Sin embargo, en el caso de la periodista será el cuarto, pues entre 2017 y 2022 estuvo casada con el futbolista del Betis, Marc Bartra, con el que tuvo tres hijos.

Melissa y Alonso llevan dos años juntos desde que se conocieron en los circuitos, al ser ella reportera de Fórmula 1: "Es la típica relación que surge en el curro y el roce hace el cariño", señala.

