"Dejaste morir a mi madre": familiares de las víctimas de los 'protocolos de la vergüenza' increpan a Peromingo

El contexto El creador de los 'protocolos de la vergüenza' ha reconocido en el juicio que eran "discriminatorios" y que advirtió de ello al exdirector sociosanitario de Ayuso.

El caso de las residencias en Madrid ha tenido un avance significativo con la declaración de Francisco Javier Martínez Peromingo, quien acudió al juzgado de Collado Villalba cinco años después de los hechos. Acompañado por familiares de las víctimas, Yolanda Sanz le acusó directamente de dejar morir a su madre, señalando a Peromingo, Carlos Mur y Pablo Busca como culpables. Mientras Peromingo declaró que los protocolos fueron discriminatorios y responsabilizó a Mur, quien los firmó, Mur y Busca no se presentaron. Las acusaciones planean solicitar busca y captura contra ellos, cuestionando cómo no fueron notificados de su citación.

El caso de las residencias en Madrid vive una semana clave. Cinco años después, Francisco Javier Martínez Peromingo, sucesor de Carlos Mur al frente de la dirección Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, ha acudido a declarar al juzgado de Collado Villalba.

Una cita a la que también han acudido algunos familiares de las víctimas de las residencias durante la pandemia por esos 'protocolos de la vergüenza'. "Dejaste morir a mi madre", le ha increpado Yolanda Sanz a las puertas del juzgado, dejando claro que esto "no puede quedar así".

Yolanda Sanz le ha acusado de "no tener vergüenza", asegurando que tanto él como Carlos Mur y Pablo Busca son "culpables". Sobre la ausencia de estas dos últimas personas, que también estaban citadas a declarar como imputados, ha señalado que pocas palabras bastan cuando no se presentan. "Para mí son culpables ya solo por ese hecho", ha asegurado.

Carlos Mur, el encargado de firmarlos -según él mismo reconoció-; Javier Martínez Peromingo, el presunto creador y el responsable de las ambulancias durante la pandemia, Pablo Busca, también habían sido citados para declarar ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid. Sin embargo, al igual que ha ocurrido en esta ocasión, solo se presentó Peromingo.

En su declaración, reconoció que estos protocolos fueron "discriminatorios" y señaló directamente a Mur, la persona que los firmó. Unas acusaciones que ha mantenido también hoy en su nueva declaración.

Martínez Peromingo aseguró ayer que le advirtió en varias ocasiones a Mur de que eran discriminatorios y destacó también que tiene pruebas porque lo hizo por correo y por WhatsApp. Por eso, señaló, siguieron modificándose esos protocolos. El problema es que por el camino fallecieron 7.291 personas sin que se les permitiese ir al hospital.

En otra rectificación de Martínez Peromingo a sí mismo reconoció que había muchas residencias de mayores que no estaban medicalizadas y que no tenían los recursos necesarios para atenderles, como siempre ha defendido la Comunidad de Madrid.

Ante la ausencia de Carlos Mur y Pablo Busca, las acusaciones han asegurado que van a pedir busca y captura contra estos exaltos cargos de la Comunidad de Madrid. Además, las acusaciones no entienden cómo no les han podido notificar que el martes tenían esa declaración en los juzgados de Plaza de Castilla porque dicen que los dos siguen trabajando. Uno para la administración vasca y el otro para una empresa privada.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.