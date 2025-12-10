La sorpresa que se llevó el gran jefe de Ducati con Marc Márquez: "No esperaba descubrir..."

Claudio Domenicali, CEO de Ducati, ha asegurado que le ha sorprendido la "gran capacidad para trabajar en equipo" del ilerdense.

Finalizada la temporada 2025 de MotoGP con un Marc Márquez que ha arrasado y con un Pecco Bagnaia que ha consumado la gran decepción del año, Claudio Domenicali se ha pronunciado.

En declaraciones a la 'Gazzetta dello Sport', el CEO de Ducati ha hecho balance de la temporada y ha dejado unas sorprendentes declaraciones sobre el ilerdense.

Y es que el italiano, quizás 'contaminado' por la mala fama que ha tenido el eneacampeón en su país por sus enfrentamientos con Valentino Rossi, no se imaginaba que el '93' fuera a ser un gran piloto de equipo.

"Conocía el talento y la determinación de Marc Márquez, pero no esperaba descubrir a un chico con una gran capacidad para trabajar en equipo", ha explicado.

De cara al próximo año, Domenicali espera que Bagania siga la estela de Márquez y ambos estén en lo más alto del Mundial.

"En 2026 queremos lograr éxitos con él y Pecco Bagnaia juntos, para llevar a lo más alto a nuestros dos pilotos", ha añadido.