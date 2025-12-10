Ahora

Denuncias por acoso

El PSOE recibe una denuncia anónima por acoso sexual contra José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo

Los detalles Fuentes socialistas confirman a laSexta que el lunes por la noche recibieron la denuncia anónima de una mujer por el canal interno y no descartan tomar medidas disciplinarias.

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, en el ParlamentoEl presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, en el ParlamentoEuropa Press

El PSOE recibió el lunes por la noche una denuncia anónima por acoso sexual contra José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, una denuncia sobre la que ya está trabajando el órgano antiacoso de la formación socialista, según confirman fuentes consultadas por laSexta.

La denuncia llegó a través del canal interno del PSOE habilitado para hacer llegar este tipo de denuncias. Por el momento no se han tomado medidas disciplinarias, pero no se descarta que se tomen en el corto plazo.

Noticia en ampliación.

