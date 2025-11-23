Hamilton nunca estuvo tan hundido: este fue el lamento de Lewis en el "peor año de su vida"

El británico acabó décimo en Las Vegas. Una posición insuficiente para el heptacampeón de F1, que a pesar de remontar diez puestos, se mostró más abatido que nunca tras un fin de semana para olvidar.

"No tengo muchas palabras... no puede ir mucho peor que esto", declaraba Lewis Hamilton tras su metedura de pata en la 'qualy' del sábado. El piloto de Ferrari iniciaba último el GP de Las Vegas, y a pesar de firmar una gran remontada, no fue suficiente para recuperar los ánimos.

Tras la carrera se vio al Lewis más derrotado: "Me siento fatal. Ha sido la peor temporada de mi vida y, hagas lo que hagas, solo sigue empeorando". Otro fin de semana de decepción para el británico, que no sabe qué hacer: "He probado de todo, dentro y fuera del coche".

Fue muy transparente al calificar su gesta: "Cero. Diez posiciones totalmente irrelevantes, no significan nada. Sigue siendo un fin de semana negativo". Su compañero, Charles Leclerc, tampoco tuvo el día, terminó en sexto puesto.

"No sé ni cuántos puntos tenemos, pero a este ritmo, con mis actuaciones, no hay posibilidades (de terminar segundos en el Mundial de Constructores)", aseguró Hamilton tras la carrera en unas declaraciones que recoge 'Motorsport'. Unos resultados deficientes para Ferrari, que no se solucionarán esta temporada: "A estas alturas ya no habrá un click".

Todo esto en un Gran Premio que ha puesto 'patas arriba' la clasificación tras la descalificación de los McLaren. A falta de dos citas para cerrar esta temporada... ¡Hay mundial! Sin embargo, a Lewis, al contrario que muchas otras veces, le tocará quedarse en segundo plano y ver como otros pilotos se juegan el título.