La secretaria de Mazón no recuerda la llamada del listado del expresident y afirma que no hablaron de la emergencia el día de la DANA

La directora general de la Secretaría del Gabinete del expresident Carlos Mazón, Pilar Montes, ha asegurado este miércoles ante la jueza de la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Torraba, que no recuerda hablar con Mazón el día de la DANA.

En las llamadas que el expresident aportó a la comisión de investigación de Corts a las 19:42 horas aparece una llamada de Mazón a Pilar Montes. En cambio, tal y como ha declarado este miércoles, ella no recuerda haber tenido una conversación con él y ha asegurado que no hablaron de la emergencia.

Por otro lado, la jueza le ha obligado a recordar porque le ha pedido que identificara a los doce escoltas que estaban acompañando esa tarde a Mazón, también al jefe de seguridad que ordenaba esos relevos y al chofer. Montes ha identificado al chofer de Mazón que le acompañó ese día y ha confirmado que en todo momento estuvo acompañado por escoltas. De esta manera, ha confirmado que los escoltas eran doce y estuvieron todo el día activados y acompañando al expresident, pese a que Mazón les enviara a casa.

Por otro lado, según ha declarado ante la jueza, el día de la DANA, no tuvo conciencia de la dimensión de la catástrofe ni sabía que había cientos de valencianos ahogándose y llamando al 112 porque, ha dicho, no vio los medios de comunicación ni se metió en las redes sociales. Al ser preguntada por si podía entregar voluntariamente su móvil, ha dicho que lo entregará en lo relativo a las llamadas.

Además, Montes ha asegurado que ese día por la mañana la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas le mandó un WhatsApp donde le adjuntaba un documento para remitir a Mazón y para imprimirlos en "tres copias con nombre Informe DANA" para la comparecencia del por entonces president a los medios de comunicación. Ella, ha dicho, lo entregó a un conserje y este los bajó al Consell.