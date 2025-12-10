Ahora

Un último adiós

Dónde es la capilla ardiente de Jorge Ilegal, cantante y guitarrista de los Ilegales

Familiares, seres queridos y seguidores del cantante y guitarrista de los Ilegales despiden hoy a Jorge Ilegal desde la Asturias que le vio nacer en una capilla ardiente que dará comienzo esta tarde.

El cantante y guitarrista del grupo Ilegales, Jorge Martínez.El cantante y guitarrista del grupo Ilegales, Jorge Martínez.Europa Press

El pasado martes 9 de diciembre el mundo de la música lamentaba la muerte de Jorge Martínez, más conocido como Jorge Ilegal, a los 70 años. Él se despedía de sus seguidores con un último álbum recién editado, 'Joven y arrogante', ahora son sus seres queridos los que le darán un último adiós desde Ovieda.

La capilla ardiente del cantante dará comienza este miércoles, 10 de diciembre, a las 17:00 horas en Oviedo, concretamente desde el Tanatorio Ciudad de Oviedo, donde posteriormente será incinerado.

Así lo indican mediante una esquela publicada en el diario asturiano La Nueva España sus familiares. Sus hermanos, cuñados, sobrinos y resto de seres queridos no han olvidado el lado más conocido de Jorge Martínez García en esta esquela, donde recuerdan que a quien hoy se despide desde la sala 4 del citado tanatorio es a "Jorge Ilegal", el más macarra de la música nacional.

