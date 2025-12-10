El camino de García Ortiz tras conocer su condena: recurso al Supremo antes de acudir al Constitucional y a Europa

Los detalles El entorno del ex fiscal general guarda silencio y no quiere hacer ninguna valoración al respecto de una histórica sentencia que le condena por revelación de datos reservados.

Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, enfrenta una sentencia del Tribunal Supremo por revelación de datos reservados, resultando en su inhabilitación por dos años y una multa de 7.200 euros. Además, deberá indemnizar con 10.000 euros al abogado afectado. García Ortiz planea presentar un incidente de nulidad ante el Supremo, aunque se prevé su rechazo. Si este recurso no prospera, podría recurrir al Tribunal Constitucional alegando vulneración de derechos fundamentales. En última instancia, podría dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hasta ahora, García Ortiz ha mantenido silencio sobre la sentencia.

La publicación de la sentencia contra Álvaro García Ortiz por parte del Tribunal Supremo parece poner punto y final a la situación del ex fiscal general del Estado, pero lo cierto es que el camino para el magistrado no ha hecho más que empezar, al menos en lo que a su defensa basada en los recursos se refiere.

García Ortiz ya planea sus próximos pasos tras conocer los motivos por los que ha sido condenado por revelación de datos reservados. Según ha podido confirmar laSexta, el ex fiscal general presentará un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo para intentar anular la sentencia, un escrito que previsiblemente será rechazado.

Es entonces cuando comenzará el camino en el que García Ortiz ha de albergar más esperanzas, cuando decida -si lo hace- recurrir al Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Al igual que en el caso del incidente de nulidad, tampoco es habitual que el Constitucional revoque una sentencia del Supremo, pero sí hay ejemplos recientes como la anulación parcial de condenas ratificadas por el Alto Tribunal a varios condenados por el fraude de los ERE, entre ellos José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

Para presentar este recurso de amparo, García Ortiz tiene 30 días hábiles a partir de la publicación de la sentencia; es decir, a partir de este martes. El ex fiscal presentará el escrito si considera que durante el proceso se vulneraron sus derechos fundamentales.

Si sus recursos no prosperan en España...

Por último, García Ortiz podría acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. En este caso, sería para que el órgano verifique si las autoridades españolas han velado adecuadamente por los derechos y libertades. Cabe destacar que ni el ex fiscal general ni su entorno han hablado acerca de recurrir a este escenario.

Sentencia al fiscal general: el TS considera probado que él o "alguien de su entorno y con su conocimiento" filtró la confesión del novio de Ayuso

Es más, la estrategia de García Ortiz tras conocer la sentencia ha sido clara: silencio absoluto. El ex fiscal general no ha querido hacer ninguna valoración respecto a un escrito, de 233 páginas, en el que la Sala Penal del Tribunal Supremo le considera autor de un delito de revelación de datos reservados por la filtración de una cadena de correos entre el abogado de Alberto González Amador, novio de Ayuso, y el Ministerio Público, así como de la publicación de una posterior nota de prensa.

El Supremo considera probado que García Ortiz "o alguna persona de su entorno" filtraron dicho correo, motivo que le ha llevado a su inhabilitación de dos años para el cargo de fiscal general del Estado y le ha condenado a pagar una multa de 7.200 euros. Además, deberá indemnizar con 10.000 euros a González Amador por daños morales.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.