Ahora

Tremendo

¡Pelos de punta! El grito de desesperación por radio de Alonso en el Gran Premio de Países Bajos

El asturiano estalló de impotencia después de que su ingeniero de pista le comunicara que el Safety Car salía a pista. La mala suerte se volvió a cebar con Fernando.

Fernando AlonsoFernando AlonsoRedes

Fernando Alonso ha vuelto a ser víctima de la mala fortuna en el Gran Premio de los Países Bajos. A pesar de haber sufrido un cúmulo de infortunios, el asturiano se las ha ingeniado para ser octavo y rescatar cuatro puntos que tienen de mucho valor dadas las circunstancias de la carrera.

El fin de semana se presentaba muy favorable de cara a Alonso y a Aston Martin viendo los resultados de la sesiones de libres. Sin embargo, el 'suflé' se fue desinflando y Fernando solo pudo clasificar en décimo lugar.

La salida en Zandvoort no fue fácil para el asturiano. En la primera vuelta había pasado de ser décimo a ser decimotercero. Todo pintaba mal aunque poco a poco Alonso se fue recomponiendo. No obstante, minutos después de haber parado, apareció el 'Safety Car' y Fernando no pudo contener la rabia.

El bicampeón del mundo gritó por radio como muestra de su impotencia ante la mala suerte. Una vez más, Fernando volvió a sufrir de debido a factores externo a él y a su rendimiento. Su compañero de equipo, Lance Stroll terminó en séptimo lugar en una carrera en la que pasó de todo y en la que los Aston Martin sobrevivieron a pesar de la mala fortuna.

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo carga contra el Gobierno en el inicio del curso político del PP: "Ya está bien de que ante cualquier desgracia se ponga de perfil"
  2. La flotilla Global Sumud parte a Gaza para exigir el fin de un "genocidio que empezó hace tiempo": "Los gobiernos son cómplices"
  3. Los expertos alertan de los graves daños colaterales por los incendios: "Hay que tomar medidas urgentes para conservar el suelo"
  4. Nuevo ultimátum fallido de Trump a Putin mientras aumentan las víctimas civiles en Ucrania
  5. Una confesión, las sospechas de la familia y un terrible hallazgo: los detenidos por el asesinato de Matilde Muñoz entraron en su habitación para robarla
  6. Llenar la nevera tras el verano, un 2,7% más caro que el año pasado: los trucos para ahorrar en la cesta de la compra