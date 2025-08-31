¡Pelos de punta! El grito de desesperación por radio de Alonso en el Gran Premio de Países Bajos

El asturiano estalló de impotencia después de que su ingeniero de pista le comunicara que el Safety Car salía a pista. La mala suerte se volvió a cebar con Fernando.

Fernando Alonso ha vuelto a ser víctima de la mala fortuna en el Gran Premio de los Países Bajos. A pesar de haber sufrido un cúmulo de infortunios, el asturiano se las ha ingeniado para ser octavo y rescatar cuatro puntos que tienen de mucho valor dadas las circunstancias de la carrera.

El fin de semana se presentaba muy favorable de cara a Alonso y a Aston Martin viendo los resultados de la sesiones de libres. Sin embargo, el 'suflé' se fue desinflando y Fernando solo pudo clasificar en décimo lugar.

La salida en Zandvoort no fue fácil para el asturiano. En la primera vuelta había pasado de ser décimo a ser decimotercero. Todo pintaba mal aunque poco a poco Alonso se fue recomponiendo. No obstante, minutos después de haber parado, apareció el 'Safety Car' y Fernando no pudo contener la rabia.

El bicampeón del mundo gritó por radio como muestra de su impotencia ante la mala suerte. Una vez más, Fernando volvió a sufrir de debido a factores externo a él y a su rendimiento. Su compañero de equipo, Lance Stroll terminó en séptimo lugar en una carrera en la que pasó de todo y en la que los Aston Martin sobrevivieron a pesar de la mala fortuna.