Carlos Sainz carga contra Liam Lawson: "Ha decidido que era mejor chocar..."

El piloto español de Williams no pudo tener la carrera que esperaba después de que Liam Lawson chocara contra él.

"No le estaba intentando ni adelantar..."

Carlos Sainz apuntaba a tener un gran fin de semana en Zandvoort. Con opciones de coger buenos puntos y clasificando delante de su compañero de equipo, las posibilidades de lograr un buen botín eran altas.

Sin embargo, un encontronazo con Liam Lawson en la resalida del coche de seguridad acabó por destrozar todos los planes. El piloto español buscó el adelantamiento por el exterior de la curva 1, aunque Lawson tenía otros planes.

El piloto neozelandés se abrió más de la cuenta y acabó impactando con Sainz, pinchando neumático ambos pilotos y destrozando sus opciones de puntos. Además, la FIA decidió sancionar al español con 10 segundos de penalización...

"No le estaba intentando ni adelantar, quería que llegara con las ruedas sucias en la curva 3 y de ahí tener una oportunidad en a siguiente vuelta. Lawson ha decidido que era mejor abrir el volante y chocar antes que aguantar un paralelo", señaló el español.

La sanción a Sainz resultó bastante incomprensible viendo lo ocurrido en pista, aunque de todas formas, el pinchazo ya les hizo perder mucho tiempo.