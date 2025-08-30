El director de Aston Martin espera más: "Hoy no maximizamos nuestro potencial"

El que fuera jefe de la escudería Aston Martin y actual director de pista no ha dudado en afirmar que esperaban más de este inicio de Gran Premio.

La clasificación de Aston Martin ha acabado siendo un tanto decepcionante teniendo en cuenta las expectativas que afloraron tras las tres sesiones de entrenamientos libres. Los de Silverstone solo pudieron ser 10º con Fernando Alonso, mientras que Stroll saldrá último tras su accidente.

Ambos pilotos firmaron buenos tiempos durante las dos sesiones del viernes, estando siempre en el Top 5, excepto Stroll tras su accidente en uno de los entrenamientos. Sin embargo, a la hora de la verdad, las cosas no salieron como esperaban, tal y como ha señalado Mike Krack, director de pista de Aston Martin.

"Hemos mostrado buena competitividad en los entrenamientos, pero la clasificación es crucial y hoy no maximizamos nuestro potencial. Fernando llegó a la Q3 y saldrá décimo, lo que nos da una buena oportunidad de sumar puntos mañana. La sesión de Lance, en cambio, terminó antes de tiempo al sufrir daños tras un contacto con las barreras".

"Deberíamos tener un buen ritmo de carrera, pero no es fácil adelantar aquí. A ver qué podemos hacer mañana para que ambos coches suban posiciones", señaló el miembro de la escudería británica.

Lo cierto es que aquí Aston Martin ya brilló hace unos años con una carrera estelar de Fernando Alonso. Será difícil repetirlo, sobre todo si no tenemos lluvia en Zandvoort, aunque en la Fórmula 1 todo puede pasar.