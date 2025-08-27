Jorge Vilda rompe su silencio en 'El Cafelito': "¿Rubiales? Él es fuerte"

El exseleccionador español habla con Josep Pedrerol en 'El Cafelito': "Rubiales y yo nos enviamos algún mensaje, alguna vez hemos hablado...".

Jorge Vilda ha acudido a 'El Cafelito' con Josep Pedrerol. Es la primera vez que habla después de su salida de la RFEF y del banquillo de la selección femenina, con la que se proclamó campeón del mundo en Australia.

Se intercambia algunos mensaje con Luis Rubiales, expresidente de la Federación: "Algún mensaje, alguna vez hemos hablado. Él es fuerte".

En aquella polémica asamblea en la que el presidente se negó a dimitir por su beso no consentido a Jenni Hermoso, le ofreció una subida de sueldo. Así lo recuerda Vilda: "Me dijo que me iba a duplicar el sueldo. La cifra es para ponerse contento".

También habló del gesto que le hizo en el palco después de proclamarse campeonas del mundo: "Yo no lo veo. Es un gesto impropio. El se ha disculpado muchas veces, pero creo que da igual, iba a dar lo mismo".

Este jueves se podrá ver la entrevista íntegra de Josep Pedrerol a Jorge Vilda en las redes sociales de 'El Cafelito'.