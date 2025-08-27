Ahora

Este jueves, programa completo

Jorge Vilda rompe su silencio en 'El Cafelito': "¿Rubiales? Él es fuerte"

El exseleccionador español habla con Josep Pedrerol en 'El Cafelito': "Rubiales y yo nos enviamos algún mensaje, alguna vez hemos hablado...".

Vilda

Jorge Vilda ha acudido a 'El Cafelito' con Josep Pedrerol. Es la primera vez que habla después de su salida de la RFEF y del banquillo de la selección femenina, con la que se proclamó campeón del mundo en Australia.

Se intercambia algunos mensaje con Luis Rubiales, expresidente de la Federación: "Algún mensaje, alguna vez hemos hablado. Él es fuerte".

En aquella polémica asamblea en la que el presidente se negó a dimitir por su beso no consentido a Jenni Hermoso, le ofreció una subida de sueldo. Así lo recuerda Vilda: "Me dijo que me iba a duplicar el sueldo. La cifra es para ponerse contento".

También habló del gesto que le hizo en el palco después de proclamarse campeonas del mundo: "Yo no lo veo. Es un gesto impropio. El se ha disculpado muchas veces, pero creo que da igual, iba a dar lo mismo".

Este jueves se podrá ver la entrevista íntegra de Josep Pedrerol a Jorge Vilda en las redes sociales de 'El Cafelito'.

Las 6 de laSexta

  1. Hubo medios infrautilizados: 20 helicópteros y dos bases logísticas montadas a petición de Mañueco casi sin usar
  2. Al menos dos muertos y 20 heridos en un tiroteo en un colegio de Minneapolis
  3. El Gobierno avisa: si alguna comunidad se niega a acoger los menores migrantes que les corresponden, intervendrán las fuerzas de seguridad del Estado
  4. "Hizo bien en eliminarlos": la televisión israelí celebra sin escrúpulos el asesinato de 247 periodistas palestinos en Gaza
  5. La petición del PSOE para suspender el pleno en el Congreso el día de la Diada tensiona aún más el arranque de curso
  6. Muere el actor Eusebio Poncela a los 79 años