El aplastante dato de Djokovic que amenaza el favoritismo de Alcaraz y Sinner en el US Open

El tenista serbio avanza rondas con buenas sensaciones en el abierto de Estados Unidos y domina estadísticamente con mucha diferencia a todos los rivales que podría encontrarse de camino a la final.

Novak Djokovic ya está en los octavos de final del US Opendespués de eliminar en cuatro sets a Cameron Norrie. El tenista serbio se ha dejado dos sets en los tres primeros partidos del torneo y las sensaciones son positivas. A pesar de sus 38 años, quiere volver a ganar un 'Grand Slam', el vigésimo quinto de su carrera, y hay un dato que avala su esperanza.

El balcánico tiene un balance aplastante en el enfrentamiento directo sobre pista dura ante todos los posibles rivales que puede cruzarse antes de llegar a la final. El acumulado de los tenistas que permanecen en el torneo y dan forma a la parte baja del cuadro del US Open pierde por 22-0 en los duelos directos ante 'Nole' en pista dura.

Jan Lennard-Struff, su rival en octavos, tiene un récord de seis derrotas y cero victorias en pista dura contra Djokovic. Los posibles adversarios en unos hipotéticos cuartos de final son Taylor Fritz y Tomas Machac. Jugadores con los que el serbio gana 7-0 y 2-0 en el cara a cara respectivamente.

Finalmente, de llegar a semifinales, el actual número siete del mundo se podría enfrentar a AdrianMannarino, JiriLehecka o Carlos Alcaraz. Rivales contra los que el ganador de cuatro US Open permanece invicto en esta superficie (2-0, 2-0 y 3-0).