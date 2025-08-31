Preocupación por el estado de salud de Bill Clinton tras ser visto con un desfibrilador portátil en el aeropuerto de Los Hamptons

Los detalles El expresidente de EEUU, de 79 años, se sometió a una cirugía de bypass cuádruple en 2004. Ahora, se reavivan los rumores sobre sus problemas cardíacos.

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton (1993-2001), de 79 años, ha reavivado los temores acerca de su estado de salud después de haber sido fotografiado tras bajar de su avión privado en el aeropuerto de Hamptons con un desfibrilador portátil.

Bill Clinton y su mujer, Hillary, fueron vistos en el aeropuerto llevando una unidad portátil que parecía ser un 'Propaq MD Air Medical Bag' el pasado jueves, una imagen que publicó, en un primer momento, 'Daily Mail', y de la que se hicieron eco numerosos medios estadounidenses, como 'Fox News', que publicó en su cuenta de X "la salud del expresidente vuelve a estar en el foco".

Tal y como se puede ver en la fotografía, el exlíder estadounidense, que vestía una chaqueta azul y un sombrero marrón, estaba acompañado por su equipo de seguridad, mientras que Hillary, su mujer y exsecretaria de Estado, se puso una sudadera negra encima de su conjunto azul de dos piezas.

Cabe recordar que Bill Clinton tiene antecedentes de problemas cardíacos, y que en 2004 sufrió un infarto que le obligó a someterse a una cirugía de bypass cuádruple en el Centro Cardíaco Familiar Vivian y Seymour Milstein del Hospital Presbiteriano de Manhattan. Los médicos señalaron que el político tenía un bloqueo de casi el 100% en algunas de sus arterias cuando se sometió a la cirugía, y que había evitado por poco sufrir un ataque cardíaco importante.

Seis años más tarde, en 2010, sufrió molestias en el pecho y fue trasladado a un hospital de Nueva York, el mismo donde le realizaron el bypass cuádruple. Allí, le insertaron al expresidente de Estados Unidos un stent en la arteria, lo que es un procedimiento "bastante común".

Además, ya en 2021, Clinton volvió a tener un susto relacionado con su salud, ya que tuvo que ser hospitalizado por una infección urológica que se extendió a su torrente sanguíneo.

Y el pasado 23 diciembre, el exlíder de EEUU tuvo que ingresar en el MedStar Georgetown University Hospital de Washington por una gripe. En ese momento, Ángel Ureña, subdirector de gabinete del exmandatario demócrata, expresó en un mensaje en redes sociales que tanto el expresidente como su familia estaban "profundamente agradecidos por la atención excepcional brindada" por el hospital. "Los Clinton están conmovidos por los amables mensajes y buenos deseos recibidos y envían sus más cálidos deseos de unas felices y saludables fiestas para todos", concluyó Ureña.

Bill Clinton es uno de los tres expresidentes de Estados Unidos que siguen vivos, junto a Donald Trump (2017-2021), Barack Obama (2009-2017) y George W. Bush (2001-2009).