El consejo de Schumacher a Aston Martin para luchar por el Mundial en 2026 con Alonso: "Deben despedir..."

El expiloto alemán cree que, si la escudería pretende ser candidato a alzarse con el título, debe deshacerse de una de las figuras que más años lleva en Aston.

Fernando Alonso y Aston Martin tienen, como no podía ser de otra manera, el Mundial de 2026 en mente. La sensación que transmite tanto el piloto como la escudería desde hace mucho tiempo es que la temporada que viene será una gran oportunidad para luchar por victorias, y quién sabe si por el título.

La llegada de Adrian Newey al equipo británico ha supuesto un cambio de dinámica que se espera que se vea reflejado en el monoplaza de 2026, proyecto en el que se está centrando al 100% el ingeniero inglés. La mente de Newey y la determinación de Alonso como piloto hacen que el plan de Aston consiste en aspirar a cosas grandes de cara la temporada que viene.

Sin embargo, Ralf Schumacher, expiloto y hermano del siete veces campeón del mundo Michael Schumacher, cree que Aston Martin tiene que despedir a un integrante de su equipo si quiere pelear por objetivos importantes el siguiente curso: "Si Lawrence Stroll quiere convertir a Aston Martin en campeón del mundo, tiene que despedir a su hijo"

"La derrota de Lance en clasificación contra Fernando Alonso lo dice todo. Fernando está ahora en una edad en la que hay que decir que no correrá en la Fórmula 1 durante los próximos 10 años", ha reconocido Schumacher en unas declaraciones para el diario 'Bild'.