El dardo de Fernando Alonso a Aston Martin tras el GP de Países Bajos: "Algo hemos hecho para acabar tan mal"

El piloto asturiano de Aston Martin no ha dudado en acordarse de los problemas de estrategia de la escudería en Zandvoort.

Fernando Alonso ha tenido un fin de semana de lo más convulso. El piloto asturiano ha logrado una buena 8ª plaza tras partir desde el 10º lugar. Dos posiciones por encima de donde salía, a pesar de no estar del todo contento.

Lo cierto es que el resultado de su compañero de equipo parece algo desconcertante. El canadiense Lance Stroll partía desde la 19ª plaza tras su accidente ayer en Q1. Sin embargo, en carrera, pudo aprovechar los coches de seguridad para alzarse hasta la 7ª posición.

Esto es algo que a Fernando Alonso le ha costado entender. ¿Cómo es posible que su compañero de equipo, que salía último, acabe por delante de él? Es algo difícil de comprender...

"Tenía mejor ritmo que algunos coches de delante, pero hemos acabado detrás de Williams e incluso de mi compañero de equipo, que salíamos últimos. Algo hemos hecho diferente con mi estrategia para acabar tan mal", señaló el asturiano.

"Cogemos puntos, pero tenemos que ver qué ha pasado porque cuando me quedo fuera en la Q1 como los Haas los domingos no me salen las cosas para acabar quinto o sexto", sentenció.