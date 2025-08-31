Muere una mujer de 33 años y otras tres personas resultan heridas en un accidente de tráfico en Lemoa

¿Qué ha pasado? Tal y como ha informado el Departamento de Seguridad del País Vasco, el suceso se produjo a eso de las 01:40 en la N-240, cuando dos coches chocaron por causas que se están investigando.

Una mujer de 33 años ha muerto y otras tres personas han resultado heridas en un accidente de tráfico en Lemoa, en Bizkaia, después de la colisión de dos turismos que circulaban por la carretera N-240.

Tal y como ha informado el Departamento de Seguridad del País Vasco, el accidente se ha producido a eso de las 01:40 de la madrugada del sábado al domingo, cuando dos coches chocaron por causas que investiga la Ertzaintza.

Las personas que han resultado heridas en el accidente han sido evacuadas al Hospital de Cruces, en Barakaldo.

Debido al accidente, la carretera ha permanecido cortada en ambos sentidos hasta las 05:30, momento en el que se ha procedido a su reapertura al tráfico.

Este fin de semana está marcado por la operación retorno de vacaciones de verano en todas las carreteras del país. En el País Vasco apuntaban, antes del verano, que unos 2,1 millones de vehículos atravesarían Euskadi en tránsito internacional durante estas fechas, lo que supone un ascenso del 3,8% con respecto al pasado año.