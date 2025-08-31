Ahora

En Bizkaia

Muere una mujer de 33 años y otras tres personas resultan heridas en un accidente de tráfico en Lemoa

¿Qué ha pasado? Tal y como ha informado el Departamento de Seguridad del País Vasco, el suceso se produjo a eso de las 01:40 en la N-240, cuando dos coches chocaron por causas que se están investigando.

Imagen de una carretera del País VascoImagen de una carretera del País VascoAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Una mujer de 33 años ha muerto y otras tres personas han resultado heridas en un accidente de tráfico en Lemoa, en Bizkaia, después de la colisión de dos turismos que circulaban por la carretera N-240.

Tal y como ha informado el Departamento de Seguridad del País Vasco, el accidente se ha producido a eso de las 01:40 de la madrugada del sábado al domingo, cuando dos coches chocaron por causas que investiga la Ertzaintza.

Las personas que han resultado heridas en el accidente han sido evacuadas al Hospital de Cruces, en Barakaldo.

Debido al accidente, la carretera ha permanecido cortada en ambos sentidos hasta las 05:30, momento en el que se ha procedido a su reapertura al tráfico.

Este fin de semana está marcado por la operación retorno de vacaciones de verano en todas las carreteras del país. En el País Vasco apuntaban, antes del verano, que unos 2,1 millones de vehículos atravesarían Euskadi en tránsito internacional durante estas fechas, lo que supone un ascenso del 3,8% con respecto al pasado año.

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo carga contra el Gobierno en el inicio del curso político del PP: "Ya está bien de que ante cualquier desgracia se ponga de perfil"
  2. La flotilla Global Sumud parte a Gaza para exigir el fin de un "genocidio que empezó hace tiempo": "Los gobiernos son cómplices"
  3. Los expertos alertan de los graves daños colaterales por los incendios: "Hay que tomar medidas urgentes para conservar el suelo"
  4. Nuevo ultimátum fallido de Trump a Putin mientras aumentan las víctimas civiles en Ucrania
  5. Una confesión, las sospechas de la familia y un terrible hallazgo: los detenidos por el asesinato de Matilde Muñoz entraron en su habitación para robarla
  6. Llenar la nevera tras el verano, un 2,7% más caro que el año pasado: los trucos para ahorrar en la cesta de la compra