La evidente impotencia de Alonso con Aston Martin: "Os habéis olvidado de mí, a ver..."

El asturiano no dudó en mostrar su descontento a su ingeniero de pista con respecto a la estrategia tomada por Aston en la carrera del Gran Premio de Países Bajos.

Fernando Alonso ha firmado un Gran Premio de los Países Bajos bastante positivo en cuanto a resultados se refiere. El asturiano ha sido octavo y ha conseguido apoderarse de cuatro puntos que son vitales para continuar con la buena dinámica con la que se había ido al parón.

Sin embargo, la carrera en sí de Fernando no ha sido para nada plácida. El español ha sufrido infortunios de todos los colores y ha terminado muy enfadado con las decisiones y la estrategia tomada por Aston Martin, que le ha perjudicado y ha beneficiado a Lance Stroll, su compañero de equipo.

Alcanzado el ecuador de la carrera, Alonso exclamó por radio: "Os habéis olvidado de mí en la primera mitad de la carrera. Recordad que estoy aquí en la segunda mitad de la carrera".

Al español no le gustaron nada las órdenes de equipo y acabó enfadado teniendo en cuenta también que, a pesar de haber firmado un buen octavo puesto, el resultado podría haber sido mejor si Aston le hubiera priorizado antes que a Stroll.

El canadiense terminó en séptimo lugar, por delante de Fernando, y eso no gustó nada a un Alonso que se quejó sobre todo porque Lance había salida desde la última posición. El bicampeón del mundo también sufrió otro episodio de mala suerte cuando, vueltas después de haber entrado en 'boxes', apareció el 'Safety Car'.