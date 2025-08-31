Ahora

Su nueva vida

La princesa Leonor comienza una nueva etapa: este lunes se incorpora a la Academia General del Aire

Los detalles La hija mayor de los reyes de España completará así su instrucción militar entrando a la academia murciana como alférez.

La princesa Leonor a bordo del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.La princesa Leonor a bordo del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.EP
La princesa Leonor comenzará este lunes una nueva etapa en la Academia General del Aire en San Javier, Murcia. Tras pasar un año en la Academia Militar de Zaragoza, en el Ejército de Tierra, y siete meses a bordo del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, la hija de Felipe VI y Letizia Ortiz emprende una nueva aventura mientras se forma para ocupar el trono.

La hija mayor de los reyes de España completará así su instrucción militar entrando a la academia murciana como alférez. Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, señaló que todo esta listo para que Leonor entrene con aviones PC-21 Pilatus y se convierta en piloto.

Normas de lo más estrictas

Asimismo, estudiará los sistemas de drones y satélites mientras acata las estrictas normas a las que todo estudiante de este calibre se ve sometido, además de la gran carga de estudio y trabajo que lleva detrás.

En la AGA, los horarios son muy rigurosos y la princesa se despertará con el toque de diana a las 6:30 horas. Después, tendrá clases de 7:40 a 15:00 horas, realizará un descanso y volverá al trabajo de 16:00 a 18:00.

Una vez finalicen las clases, tanto la nieta del rey Juan Carlos I como sus compañeros podrán disfrutar de su tiempo libre dando un paseo, cenando, leyendo o estudiando, entre otras actividades.

Sin embargo, a las 22:15 deberá volver ya que a las 22:30, las instalaciones se quedan totalmente en silencio.

