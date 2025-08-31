La princesa Leonor comienza una nueva etapa: este lunes se incorpora a la Academia General del Aire

Los detalles La hija mayor de los reyes de España completará así su instrucción militar entrando a la academia murciana como alférez.

La princesa Leonor inicia una nueva etapa en la Academia General del Aire en San Javier, Murcia, tras haber pasado un año en la Academia Militar de Zaragoza y siete meses en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano. La hija de Felipe VI y Letizia Ortiz continuará su formación militar como alférez, con el objetivo de prepararse para el trono. La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó que todo está listo para que Leonor entrene con aviones PC-21 Pilatus y se forme como piloto. Además, estudiará sistemas de drones y satélites, cumpliendo con estrictas normas. Los horarios en la academia son rigurosos, comenzando a las 6:30 horas y finalizando a las 22:30, con tiempo libre limitado para actividades personales.

La princesa Leonor comenzará este lunes una nueva etapa en la Academia General del Aire en San Javier, Murcia. Tras pasar un año en la Academia Militar de Zaragoza, en el Ejército de Tierra, y siete meses a bordo del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, la hija de Felipe VI y Letizia Ortiz emprende una nueva aventura mientras se forma para ocupar el trono.

La hija mayor de los reyes de España completará así su instrucción militar entrando a la academia murciana como alférez. Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, señaló que todo esta listo para que Leonor entrene con aviones PC-21 Pilatus y se convierta en piloto.

Normas de lo más estrictas

Asimismo, estudiará los sistemas de drones y satélites mientras acata las estrictas normas a las que todo estudiante de este calibre se ve sometido, además de la gran carga de estudio y trabajo que lleva detrás.

En la AGA, los horarios son muy rigurosos y la princesa se despertará con el toque de diana a las 6:30 horas. Después, tendrá clases de 7:40 a 15:00 horas, realizará un descanso y volverá al trabajo de 16:00 a 18:00.

Una vez finalicen las clases, tanto la nieta del rey Juan Carlos I como sus compañeros podrán disfrutar de su tiempo libre dando un paseo, cenando, leyendo o estudiando, entre otras actividades.

Sin embargo, a las 22:15 deberá volver ya que a las 22:30, las instalaciones se quedan totalmente en silencio.