De Alice a Wilma pasando por Harry, Pedro y Regina: los 21 nombres de las borrascas de la temporada 2025-26

La Agencia Estatal de Meteorología ha publicado ya la lista para la temporada 2025-26 de borrascas de alto impacto que arranca el 1 de septiembre. En esta ocasión, la AEMET ha elegido nombres que van desde Alice hasta Wilma, pasando por Marta, Pedro o Leonardo.

En la red social X, la AEMET ha explicado que la lista la elabora el grupo Suroeste de nombramientos, una formación compuesta por los Servicios Meteorológicos Nacionales de Portugal, España, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Andorra.

"La lista alterna nombres femeninos y masculinos hasta un total de 21, acordados antes de que comience la temporada por los servicios meteorológicos que componen el grupo", puntualiza la AEMET.

En ese sentido, la primera borrasca de la temporada se llamará Alice. A partir de ahí, le seguirán Benjamin, Claudia, Davide, Emilia, Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils, Oriana, Pedro, Regina, Samuel, Therese, Vitor y Wilma.

En la anterior temporada de borrascas, la 20214-25, los 21 nombres fueron los siguientes: Aitor, Berenice, Caetano, Dotothea, Enol, Floriane, Garoe, Herminia, Ivo, Jana, Konrad, Laurence, Martinho, Nuria, Olivier, Pauline, Rudiger, Salma, Timothee, Vanda y Wolfgang.

Hay que recordar que solo reciben nombre las borrascas que puedan provocar un gran impacto, con avisos en amplias zonas.

En una publicación en X, la AEMET ha explicado que hay dos opciones: avisos naranjas o rojos debido a vientos muy fuertes o avisos naranjas y/o rojos por lluvias o nevadas junto con avisos amarillos por viento.

