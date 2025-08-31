De Alice a Wilma pasando por Harry, Pedro y Regina: los 21 nombres de las borrascas de la temporada 2025-26

Los detalles La lista alterna la componen nombres femeninos y masculinos hasta un total de 21, y los elabora una formación compuesta por los Servicios Meteorológicos Nacionales de Portugal, España, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Andorra.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha publicado la lista de nombres para las borrascas de alto impacto de la temporada 2025-26, que comienza el 1 de septiembre. Los nombres, que van de Alice a Wilma, fueron seleccionados por el grupo Suroeste de nombramientos, integrado por los servicios meteorológicos de Portugal, España, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Andorra. La lista incluye 21 nombres, alternando femeninos y masculinos, como Benjamin, Claudia, Davide y otros. Solo las borrascas con potencial de causar gran impacto reciben nombre, especialmente aquellas con avisos naranjas o rojos por vientos fuertes, lluvias o nevadas.

La Agencia Estatal de Meteorología ha publicado ya la lista para la temporada 2025-26 de borrascas de alto impacto que arranca el 1 de septiembre. En esta ocasión, la AEMET ha elegido nombres que van desde Alice hasta Wilma, pasando por Marta, Pedro o Leonardo.

En ese sentido, la primera borrasca de la temporada se llamará Alice. A partir de ahí, le seguirán Benjamin, Claudia, Davide, Emilia, Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils, Oriana, Pedro, Regina, Samuel, Therese, Vitor y Wilma.

En la anterior temporada de borrascas, la 20214-25, los 21 nombres fueron los siguientes: Aitor, Berenice, Caetano, Dotothea, Enol, Floriane, Garoe, Herminia, Ivo, Jana, Konrad, Laurence, Martinho, Nuria, Olivier, Pauline, Rudiger, Salma, Timothee, Vanda y Wolfgang.

Hay que recordar que solo reciben nombre las borrascas que puedan provocar un gran impacto, con avisos en amplias zonas.

En una publicación en X, la AEMET ha explicado que hay dos opciones: avisos naranjas o rojos debido a vientos muy fuertes o avisos naranjas y/o rojos por lluvias o nevadas junto con avisos amarillos por viento.