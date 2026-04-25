Bombazo de Fernando Alonso: "Espero que esta no sea mi última temporada"

El piloto español dice que se sigue sintiendo competitivo y feliz cuando compite: "No siento que haya llegado el momento".

A Fernando Alonso le queda este año de contrato con Aston Martin, pero él no tiene ninguna intención de dejarlo. Es el bombazo que ha soltado en la mañana de este sábado en el Automobile Club de Mónaco. Allí ha dejado claro que se sigue sintiendo "competitivo y feliz" cuando está en el coche.

Le preguntan si podría dejar de correr este año... y esto ha respondido Fernando: "No sé. Es difícil de decir. Me encanta lo que hago, me encanta correr. Hice mi primera carrera con tres años y ahora tengo 44. Es casi toda una vida".

"Dejar de correr será una decisión dura y costará aceptarla. El tiempo dirá, lo sentiré cuando llegue", dice el piloto de Aston Martin, que a pesar de que su coche no está para conseguir ningún resultado, él sigue al 100%.

No siente que haya llegado el momento: "No siento que haya llegado ese momento, me siento competitivo y motivado. Me siento feliz cuando piloto. Espero que no sea la última temporada".

Fernando quiere seguir en 2027. Ya dijo que si no podía luchar por cosas importante, querría continuar. Y con este Aston Martin, al menos de momento, está condenado a las últimas posiciones de la parrilla de la Fórmula 1.