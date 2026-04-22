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'El Cafelito'

Un chaval de 15 años recomendó el fichaje de Edwin Congo por el Madrid: así ha contado la historia en 'El Cafelito'

El exfutbolista ha contado en 'El Cafelito' cómo fue su llegada al Real Madrid: "Un niño mandó una carta diciendo 'hay que fichar a este hombre sí o sí'.

Cafelito

Un chico de 15 años recomendó el fichaje de Edwin Congo por el Real Madrid... y unos meses después se confirmó. Así lo ha contado el exfutbolista en la entrevista de 'El Cafelito' de Josep Pedrerol.

"Un niño mandó una carta al Real Madrid diciendo 'hay que fichar a este hombre sí o sí'. A él le pareció que ese jugador tenía que estar en el Madrid, pero en el Madrid ya estaban detrás de mí", dice Congo.

Después se conocieron: "Me reuní con ese chico cuando vine a Madrid. Fue lo primero que hice. Fue ilusionante para él y para mí mucho más".

Ambos se emocionaron después de que Congo firmara por el Real Madrid: "Fue una persona que sin conocer dio un voto de confianza para un club que es el mejor del mundo y las lágrimas se me salieron igual que a él".

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