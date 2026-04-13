Ahora

"Cada vez que perdía el control..."

El exjefe de Ferrari destapa la mayor jugarreta de Michael Schumacher a Fernando Alonso

Jean Todt ha reconocido que el alemán "hizo un trompo a propósito" en la clasificación del GP de Mónaco 2006 para evitar que el asturiano le arrebatara la pole.

Michael Schumacher y Fernando AlonsoMichael Schumacher y Fernando AlonsoGetty

20 años después del Gran Premio de Mónaco de 2026, Jean Todt, entonces jefe de Ferrari, ha desvelado la trampa que tejió Michael Schumacher para evitar que Fernando Alonso se llevara la pole en el Principado.

El 'Káiser', en Q3, tenía la pole provisional, pero en su último intento, viendo que no mejoraba y que el piloto de Renault venía lanzado, se fue largo en la Rascasse y chocó contra el muro, provocando una bandera amarilla y dando por finalizada la sesión.

Tras varias horas de análisis, los comisarios dictaminaron que hubo mala intención del teutón y le castigaron saliendo desde el fondo de la parrilla.

Alonso ganó aquella carrera y Schumacher se tuvo que conformar con un quinto puesto tras una gran remontada en el circuito con menos adelantamientos del calendario.

En el podcast High Performance, Todt ha recordado aquella jugarreta: "En 2006, en la clasificación de Mónaco con Alonso, hizo un trompo –se paró– a propósito. Tuvo que salir desde el fondo de la parrilla, y eso también le costó el Mundial".

"De hecho, Michael, un tipo increíble, cada vez que perdía el control, lo pagaba muy caro", ha añadido el también expresidente de la FIA.

Aquella temporada Fernando terminaría alzando su segundo Mundial y Michael viendo cómo se le escapaba el octavo.

Las 6 de laSexta

  1. Acercarse a la UE y desmantelar la autocracia de Orbán: los primeros pasos de Peter Magyar como nuevo líder de Hungría
  2. Irán ignora el bloqueo de Trump y advierte a los buques de que acercarse a Ormuz supone "violar el alto el fuego"
  3. Última hora del juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama, en directo | La segunda semana arranca con la declaración de la exmujer de Koldo y el exdirector de Carreteras
  4. Fernando Tejero, "el hombre que dignificó el apellido", da una exclusiva en Lo de Évole: "'El papel del Luisma era para mí"
  5. Giro en el caso de Esther López: hallan un zulo en la casa familiar de Óscar, el único sospechoso del crimen
  6. Detenido tras matar a puñaladas a su pareja en un portal y atrincherarse en su vivienda en el barrio de La Fuensanta (Córdoba)