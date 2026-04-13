El exjefe de Ferrari destapa la mayor jugarreta de Michael Schumacher a Fernando Alonso

Jean Todt ha reconocido que el alemán "hizo un trompo a propósito" en la clasificación del GP de Mónaco 2006 para evitar que el asturiano le arrebatara la pole.

20 años después del Gran Premio de Mónaco de 2026, Jean Todt, entonces jefe de Ferrari, ha desvelado la trampa que tejió Michael Schumacher para evitar que Fernando Alonso se llevara la pole en el Principado.

El 'Káiser', en Q3, tenía la pole provisional, pero en su último intento, viendo que no mejoraba y que el piloto de Renault venía lanzado, se fue largo en la Rascasse y chocó contra el muro, provocando una bandera amarilla y dando por finalizada la sesión.

Tras varias horas de análisis, los comisarios dictaminaron que hubo mala intención del teutón y le castigaron saliendo desde el fondo de la parrilla.

Alonso ganó aquella carrera y Schumacher se tuvo que conformar con un quinto puesto tras una gran remontada en el circuito con menos adelantamientos del calendario.

En el podcast High Performance, Todt ha recordado aquella jugarreta: "En 2006, en la clasificación de Mónaco con Alonso, hizo un trompo –se paró– a propósito. Tuvo que salir desde el fondo de la parrilla, y eso también le costó el Mundial".

"De hecho, Michael, un tipo increíble, cada vez que perdía el control, lo pagaba muy caro", ha añadido el también expresidente de la FIA.

Aquella temporada Fernando terminaría alzando su segundo Mundial y Michael viendo cómo se le escapaba el octavo.