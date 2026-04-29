Un ingeniero español relata cómo es trabajar junto a Fernando Alonso

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Francisco Tarín, uno de los pocos ingenieros españoles en la F1, colabora mano a mano con el bicampeón del mundo desde la asociación entre Honda y Aston Martin. También trabajó con Max Verstappen.

No todo el mundo tiene la oportunidad de trabajar en la Fórmula 1, y mucho menos codo a codo con Fernando Alonso. Sin embargo, Francisco Tarín, ingeniero de Honda, es uno de los pocos afortunados en formar parte de la plantilla que trabaja con Aston Martin en el 'Grand Prix'.

Integrante del grupo 'Spanish mafia', nombrado así por gran parte del resto de ingenieros del paddock, Tarín es uno de los escasos ingenieros españoles que ha logrado llegar a la competición tras años de estudio y trabajo en la fábrica.

En una entrevista concedida a 'El Confidencial', Francisco ha relatado cómo ha sido su trayecto trabajando en Honda y colaborando con equipos como Red Bull, su filial, Racing Bulls, o Aston Martin; y el principal motivo por el que decidió adentrarse en la F1.

"Decidí dedicarme a esto gracias a él, por lo que es un orgullo compartir equipo y trabajar juntos en pista", confiesa Tarín, asegurando que fue Fernando Alonso el motivo por el cual se formó para ser ingeniero de Fórmula 1.

Además de trabajar con un bicampeón del mundo como es el piloto asturiano, Francisco también ha compartido garaje y conversaciones con uno de los mayores talentos del automovilismo: Max Verstappen.

"He tenido la gran suerte de compartir equipo con dos talentos generacionales como Fernando y Max, y siempre da una motivación extra saber cómo sienten el coche y lo que son capaces de hacer con él", añade el ingeniero, mostrando su orgullo de colaborar con los campeones del mundo.