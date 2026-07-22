"No ha olvidado cómo ganar": Button reivindica la figura de Fernando Alonso antes del GP de Hungría

El expiloto y embajador de la escudería británica ha ensalzado al bicampeón del mundo por su capacidad para ganar sin necesidad de correr con el coche más rápido de la parrilla.

Aston Martin está expectante ante el inicio del GP de Hungría. Los de Silverstone están ante el que puede ser el reinicio de su temporada con la llegada de unas mejoras que, supuestamente, les aportarían un rendimiento notable en pista para competir contra el resto de rivales.

Fernando Alonso y Lance Stroll esperan poder demostrar su valía y destreza al frente del AMR26, después de meses sin poder rendir a su nivel debido a los problemas que han surgido desde la pretemporada. A pesar de ello, los británicos prevén una gran carrera por parte de sus pilotos.

Incluso Jenson Button, embajador de Aston Martin y excampeón de la F1 en 2009, ha reivindicado la figura del bicampeón del mundo debido a los rumores sobre su retirada y el escaso rendimiento que ha podido mostrar, pese a ser un campeón del mundo.

"Sigues necesitando el coche, la oportunidad y a veces un poco de suerte. Fernando es un gran ejemplo de ello: ha conseguido casi todo y, sin embargo, ha pasado años esperando volver a ganar. Eso no se debe a que haya olvidado cómo pilotar, ni mucho menos", asegura Button en el podcast de 'Aston Martin F1', en una conversación con Pedro de la Rosa.

A su vez, el expiloto británico ha ensalzado a Alonso, afirmando que, incluso con un coche lo suficientemente rápido, puede ganar un título. "Dale a Fernando un coche competitivo, ni siquiera el más rápido; basta con que sea capaz de luchar y él lo conseguirá. Por eso espero que siga compitiendo más allá de 2026", concluye Button.

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