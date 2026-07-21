Aston Martin, más unido que nunca con Honda: "Es fácil culpar a los demás, pero..."

Mecánicos de Aston Martin y de Honda trabajan en el coche de Lance Stroll

Tanto Mike Krack como Shintaro Orihara han coincidido en su compromiso de unión y trabajo para aportar al AMR26 un mayor rendimiento en pista de cara a la segunda parte del campeonato.

Aston Martin y Honda no están teniendo un año sencillo. Las complicaciones en el desarrollo del AMR26 y su unidad de potencia han lastrado el rendimiento del equipo durante la primera mitad del campeonato. Sin embargo, pese a que se rumoreaba sobre una posible disputa sobre sus pareceres, la realidad es completamente contraria.

Tras el GP de Bélgica, la ilusión y sentimiento de unidad se ha disparado entre ambos equipos debido a la próxima llegada de mejoras durante este fin de semana en Hungría. En concreto, los representantes de ambas entidades han mostrado el orgullo de su compromiso.

"Es fácil culpar a los demás, pero estamos juntos en esto. Sabíamos que habría muchos momentos difíciles y tuvimos más de una reunión para hablar de ello; eso mejoró muchísimo la relación entre ambas partes", ha explicado Mike Krack, jefe de operaciones de los de Silverstone, en declaraciones recogidas por 'Diario AS'.

A su vez, Shintaro Orihara, jefe de pista de Honda, ha coincidido con Krack acerca de la fortaleza de su relación con los británicos. "Tuvimos un momento difícil durante los test, pero diría que eso fortaleció nuestra relación y nos permitió establecer buenas bases para trabajar juntos. Desde entonces, nuestra actividad en pista ha aumentado considerablemente y eso representa un gran logro", añade el nipón.

Por último, ambos han coincidido en su compromiso conjunto con sus aficionados para que el equipo tenga un mayor rendimiento en pista de cara a la segunda parte del campeonato, donde esperan rendir y competir contra el resto de escuderías.

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