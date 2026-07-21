Buenas noticias de Honda para Fernando Alonso en Hungría: "Podríamos esperar un mejor rendimiento"

Honda da motivos a Aston Martin y Fernando Alonso para soñar en Miami

Shintaro Orihara, jefe de pista de Honda, ha adelantado qué novedades se pueden esperar este fin de semana por parte de la nueva unidad de potencia de los japoneses, que se beneficiará del circuito.

Fernando Alonso y Aston Martín podrían dar la vuelta a su deplorable situación en la Fórmula 1, a partir del GP de Hungría de este domingo 26 de julio. La escudería británica, en colaboración con Honda, introducirá este fin de semana las ansiadas mejoras que le aportarían un mayor rendimiento en pista.

Tal es la expectación en el garaje de los de Silverstone, que cuentan los días para que llegue el domingo y la carrera. Por parte de los fabricantes japoneses, Shintaro Orihara, jefe de pista de Honda, ha asegurado que el circuito húngaro dará una ventaja al nuevo motor.

"Hungaroring es menos sensible para el motor, por lo que podríamos esperar un mejor rendimiento. Aston Martin introducirá su actualización de chasis", ha desvelado Orihara sobre las novedades que se esperan este domingo.

Además, el directivo nipón ha añadido la importancia de los Entrenamientos Libres 1 y del trabajo a desarrollar en "los aspectos de integración del motor". "Estamos trabajando estrechamente en los aspectos de integración del motor. FP1 será una sesión muy importante", añade Shintaro.

Por ende, desde este viernes 24 hasta el domingo 26, la escudería británica vivirá varias jornadas de tensión e ilusión por materializar las mejoras y ver si son capaces de aportar el rendimiento esperado.

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