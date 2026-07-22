Carlos Alcaraz quiere reinar como la Selección en Nueva York: aparece inscrito en el US Open

Carlos Alcaraz rehúye las críticas por su estilo de vida y rechaza ser un "esclavo del tenis"

El murciano, que no juega desde abril, aparece en la 'entry list' del último Grand Slam del año, donde defiende corona.

Grandes noticias sobre Carlos Alcaraz y su muñeca derecha. Si la semana pasada se anunció su presencia en el Masters 1.000 de Cincinnati, este martes se supo que también aparece en la 'entry list' del US Open.

Cabe reseñar que su presencia en la lista no confirma que vaya a estar, pero sí supone una buena señal en torno a la recuperación de esa muñeca derecha en la que se lesionó el 15 de abril.

Desde entonces se ha perdido Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros, la gira de hierba y Canadá, siendo su posible retorno a las pistas en Cincinnati del 13 al 23 de agosto.

Si finalmente no acudiera al Masters, donde defiende corona, podríamos volver a ver a Alcaraz en Nueva York, donde presenció la victoria de España en el Mundial, del 30 de agosto al 13 de septiembre.

En el cuadro masculino del US Open, donde Carlitos también defiende victoria, figuran los españoles Alejandro Davidovich, Rafael Jódar, Jaume Munar, Daniel Mérida, Martín Landaluce y Pablo Carreño.