La Casa Blanca reacciona a la gorra de Ferran Torres: "Todo el mundo quiere subirse a la ola"

Ferran Torres durante la celebración en Madrid tras ganar el Mundial 2026.

El contexto La gorra que lució el futbolista valenciano es una adaptación del icónico lema político de Donald Trump, 'Make America Great Again' que popularizó en sus campañas electorales.

La Casa Blanca ha reaccionado al mensaje en la gorra de Ferran Torres, "Make Spain Great Again", durante la celebración del título del Mundial FIFA 2026 en Madrid. Este lema es una adaptación del famoso eslogan de Donald Trump, "Make America Great Again". En un mensaje en la red social X, la Casa Blanca comentó que "todo el mundo quiere subirse a la ola", citando una publicación de Fox News con un vídeo de Torres. Movimientos conservadores en otros países han adoptado el lema de Trump para sus contextos nacionales. Torres fue decisivo en la final, anotando el gol de la victoria contra Argentina.

La Casa Blanca ha reaccionado a la gorra con el mensaje 'Make Spain Great Again' que lució el futbolista Ferran Torres durante la celebración del título del Mundial FIFA de 2026 por las calles de Madrid.

"Todo el mundo quiere subirse a la ola", ha asegurado la Casa Blanca en un mensaje publicado en la red social X, en el que ha citado una publicación de Fox News con un vídeo compartido por Torres en sus redes sociales.

La gorra que lució el futbolista valenciano es una adaptación del icónico lema político de Donald Trump, 'Make America Great Again' ('Hacer grande a EEUU de nuevo' o 'MAGA' por sus siglas en inglés) que popularizó en sus campañas electorales y que suele aparecer en sus características gorras rojas.

Movimientos conservadores de otros países también han adaptado el lema de Trump a sus propias realidades nacionales, al tratar de emular el éxito del mandatario estadounidense.

Ferran Torres fue el héroe de la final, al marcar en el minuto 106 de la prórroga el gol de la victoria (1-0) sobre Argentina que dio a España su segundo título mundial en la máxima categoría del fútbol masculino.

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