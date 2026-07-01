"Tiene que tomar la mejor decisión para él": Button recomienda a Fernando Alonso ser "egoísta"

Honda se rinde ante Fernando Alonso: "Es uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1"

El excompañero de Fernando en McLaren le aconseja que, como piloto de carreras, mire por su futuro, aunque, ahora como aficionado, le gustaría que continuase corriendo con Aston Martin.

La continuidad de Fernando Alonso en Aston Martin y la Fórmula 1 está en duda. A sus 44 años, el piloto español no tiene cerrado su futuro en el 'Grand Prix' y, durante los próximos meses, deberá determinar su decisión. Una de las figuras que se ha pronunciado acerca de Alonso ha sido Jenson Button.

El que fuese su compañero en McLaren ha expresado su deseo de ver a Fernando corriendo en la escudería británica la próxima temporada. "Espero que Fernando se quede, porque le tengo un gran respeto y admiro mucho lo que es capaz de hacer con un coche de carreras", ha comentado el expiloto en una entrevista para 'Marca'.

En sí, Button cree que el bicampeón del mundo tiene aún mucho que demostrar en la F1, sobre todo subido a un coche de los británicos. "Me gustaría que siguiese los próximos años para demostrar de lo que es capaz con Aston Martin", afirma el expiloto y campeón en 2009.

Una de las condiciones que deben aportar los de Silverstone para garantizar la permanencia de Alonso es demostrar un progreso en el rendimiento del coche con las mejoras que pretenden aplicar durante el resto del año. "Si ve que hay progresos y que el coche va por buen camino, sí", añade Jenson.

"Espero que siga. Aunque también le tendría mucho respeto si decide retirarse, porque, como piloto de carreras, tienes que tomar la decisión que sea mejor para ti y solo para ti. En esa situación hay que ser egoísta. Pero, como aficionado, me encantaría verle competir los próximos años", ha concluido Button.

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