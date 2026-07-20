Fernando Alonso y Aston Martin, ansiosos por la llegada de mejoras: "Contamos los días"

Mike Krack, jefe de operaciones, ha mostrado la ilusión del equipo por incorporar dichas mejoras al AMR26 y poder salir de la zona baja de la clasificación, tras meses sin poder competir.

En Aston Martin existe un clima de ansiedad por que llegue el GP de Hungría. El motivo, la incorporación de mejoras en el AMR26 que les den a Fernando Alonso y Lance Stroll un mayor rendimiento en pista y fiabilidad al volante para salir del agujero en el que se encuentran desde hace meses.

Este domingo 26 de julio, el calvario de la escudería británica podría llegar a su fin, y una nueva era para los de Silverstone podría surgir. Pero, para ello, primero deben optimizar el monoplaza y ver si tanto trabajo y esfuerzo han dado sus frutos.

"Estamos contando los días. Estamos muy contentos de que el coche vaya a recibir algunas mejoras. Creo que todos se preguntan: ¿Cuánto aportarán? Nosotros también, ya veremos", ha señalado Mike Krack, jefe de operaciones, tras la carrera en Spa, en declaraciones recogidas por 'Marca'.

El objetivo principal de Aston Martin es poder competir contra el resto de escuderías, algo que hasta el momento les ha resultado imposible. "Para nosotros, lo más importante es volver a competir, porque no lo hemos hecho en las últimas carreras. Ha sido muy difícil seguir el ritmo de la zona media", añade el ingeniero luxemburgués.

Por último, Krack ha asegurado que ambos coches llegarán a Hungría con las mejoras ya incorporadas, las cuales se han centrado en el peso y la aerodinámica. "Tiene buena pinta y confiamos en que tendremos todo lo que necesitamos. El futuro se ve prometedor y todos estamos deseando ir a Budapest para ver qué tenemos", ha concluido el directivo de Aston Martin.

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