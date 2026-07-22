El PSOE niega estar trabajando junto a Zapatero en "ninguna estrategia" de defensa tras el giro de Julio Martínez

Los detalles Fuentes socialistas trasladan a laSexta que las acciones judiciales del expresidente las efectuará "él mismo junto con su equipo jurídico". No obstante, Ferraz sigue "confiando en que pueda demostrar su inocencia".

El futuro judicial de José Luis Rodríguez Zapatero se complicó tras la declaración de Julio Martínez, directivo de Plus Ultra, quien afirmó que el expresidente cobró 530.000 euros por mediar en el rescate de la aerolínea, desafiando la defensa de Zapatero que negaba su implicación. Martínez optó por colaborar con la Justicia para evitar prisión. A pesar de que Zapatero habría contactado al PSOE para una nueva estrategia de defensa, el partido asegura que no participa jurídicamente, aunque mantiene su confianza en él. Desde Moncloa, se respalda la presunción de inocencia del expresidente, mientras el proceso judicial avanza.

El futuro judicial de José Luis Rodríguez Zapatero sufrió un duro revés este martes tras la declaración de Julio Martínez, hasta ahora amigo del expresidente y directivo de Plus Ultra. Martínez tiró por tierra la defensa del exlíder socialista afirmando ante el juez Calama que cobró 530.000 euros por medias en el rescate de la aerolínea, atacando lo que hasta ahora había sido el núcleo de la estrategia judicial del exlíder del PSOE, que había repetido una y otra vez que no tuvo nada que ver con aquella ayuda del Gobierno.

De esta forma, el empresario apostó de forma directa por la 'vía Aldama', es decir, por delatar al expresidente y colaborar con la Justicia para intentar de esa forma librarse de entrar en prisión.

Tras la declaración de Martínez en la Audiencia Nacional, diversas informaciones apuntaron a que el expresidente habría contactado con la cúpula del PSOE para establecer una nueva estrategia de defensa coordinada. No obstante, fuentes socialistas trasladan a laSexta que el partido "no hace ninguna estrategia jurídica" con Zapatero. "Él mismo, junto con su equipo jurídico, es quien lleva a cabo la defensa de su inocencia", añaden estas mismas fuentes.

No obstante, Ferraz aclara que "por supuesto que ha habido conversaciones" con Zapatero: "Es algo que nunca hemos negado". Además, los socialistas aseguran que siguen "confiando en que pueda demostrar su inocencia ante la Justicia".

El PSOE mantiene su apoyo a Zapatero

Pese a no implicarse activamente en la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero en el plano jurídico, el Partido Socialista sigue respaldando y confiando públicamente en el que fuera su secretario general. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado este miércoles que la formación mantiene su "confianza en el presidente Zapatero". "Él siempre ha dicho que sus actividades son lícitas y, por lo tanto, nosotros no tenemos por qué desmentirlo", ha añadido.

No obstante, Mínguez ha insistido en que el PSOE es consciente de que el proceso judicial será largo y que respeta las actuaciones de la Audiencia Nacional. "Los tiempos judiciales son y es la justicia la que tendrá que decidir qué parte de todo esto es verdad y qué parte de todo esto es mentira", ha zanjado.

El respaldo a Zapatero también ha llegado desde Moncloa. Este martes, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que no va a "calificar ni valorar las distintas versiones, declaraciones y estrategias de defensa que se vayan desarrollando en sede judicial" al estar en una fase inicial. Pese a ello, insistió en que desde el Gobierno se sigue defendiendo "la presunción de inocencia del expresidente Zapatero".

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