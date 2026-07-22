Un exjefe de F1 desvela la brutal frase que Fernando Alonso dijo al abandonar Alpine

Otmar Szafnauer, exjefe de Fernando en la escudería francesa, ha revelado un episodio que protagonizó el bicampeón del mundo en su último año con el equipo.

Fernando Alonso cuenta con decenas de anécdotas y episodios desconocidos para los aficionados a la Fórmula 1, a lo largo de su extensa carrera como piloto en el 'Grand Prix'. El bicampeón del mundo resalta entre el resto por su carácter incansable y destreza al volante.

A pesar de ser considerado como uno de los mejores pilotos de la historia, en sus más de veinte años de carrera al frente de un monoplaza, el asturiano únicamente ha ganado dos campeonatos. Sin embargo, aunque en los últimos años no ha estado cerca de levantar otro título, su ansia por el tercer mundial no ha cesado.

Tal es así que, tal y como ha desvelado Otmar Szafnauer, exjefe de Fernando en Alpine, el español abandonó la escudería francesa debido al conformismo del equipo tras acabar cuartos en 2022 y su ferviente deseo de volver a ganar.

"Recuerdo cuando abandonó Alpine. Celebramos haber terminado cuartos. Y luego, al irse, dijo: 'No quiero pilotar para un equipo que celebra terminar cuarto, quiero ser campeón del mundo'. Ese es el competidor que es", ha revelado Szafnauer sobre aquel episodio en 'High Performance Podcast'.

A su vez, el exjefe ha respondido a los rumores sobre el regreso de Alonso a la escudería francesa. "Probablemente por 20 millones de razones", responde Otmar, ante la pregunta de un colaborador sobre el motivo de su posible vuelta en 2027.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido