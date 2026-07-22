Aplazado el desahucio de Paquita, la mujer de 82 años con Parkinson a la que quieren echar para convertir su casa en un piso turístico

Los detalles Paquita lleva viviendo en el mismo piso del centro de Madrid desde 1998, tiene Parkinson y es dependiente. Los dueños quieren desahuciarla, a pesar de que paga cada mes y sin retraso su alquiler de 1.150 euros.

La Sección Civil del Tribunal de Instancia número 36 de Madrid ha aplazado cautelarmente el desahucio de Paquita, una mujer de 82 años con Parkinson que reside en Madrid. La providencia solicita a las entidades competentes en vivienda y asistencia social que verifiquen la "situación de vulnerabilidad" de Paquita y propongan una "alternativa de vivienda digna en alquiler social". Paquita, quien vive en el mismo piso desde 1998, paga puntualmente un alquiler de 1.150 euros. Ella alega su vulnerabilidad para evitar el desahucio, mientras los propietarios buscan posiblemente convertir el edificio para uso turístico o venderlo.

La Sección Civil del Tribunal de Instancia número 36 de Madrid ha aplazado de manera cautelar el desahucio de Paquita, mujer de 82 años con Parkinson residente en Madrid, que estaba previsto para este miércoles.

La providencia, a la que ha tenido acceso laSexta, reclama a las entidades competentes en vivienda, asistencia social, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social que verifiquen la "situación de vulnerabilidad" de Paquita, así como una "propuesta de alternativa de vivienda digna en alquiler social a proporcionar por la Administración competente para ello y propuesta de medidas de atención inmediata a adoptar igualmente por la Administración competente".

Paquita lleva viviendo en el mismo piso del centro de Madrid desde 1998, tiene Parkinson y es dependiente, una situación de vulnerabilidad que ella alega para evitar que la echen de su casa. Los dueños quieren desahuciarla, a pesar de que paga cada mes y sin retraso su alquiler de 1.150 euros.

Más Vale Tarde pudo hablar con Paquita este martes y reconocía que se encontraba "muy mal" por la situación que está viviendo. Según ha explicado, el edificio es una propiedad vertical a cargo de cuatro hermanos.

"Creo que lo que quieren hacer es turístico, pero también pueden intentar venderlo porque ya han vendido algunos pisos aquí", asegura. Además, ha insistido en que el problema no es el dinero y que está dispuesta a pagar más: "Tengo aquí toda mi vida y me gustaría, si tuvieran que subirnos algo, y que nos dejaran aquí".

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