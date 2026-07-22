"Ganará el mejor": Ducati 'calienta' a Aprilia

Marc Márquez presume del poderío de Ducati sobre las Aprilia: "Tenemos la mejor moto"

Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, considera que los de Noale "están por delante", aunque confía en la remontada.

Tras el Gran Premio de Alemania, Marc Márquez se quedó a solo 18 puntos del líder del Mundial, Jorge Martín, cuando hace mes y medio estaba a más de 100 unidades.

La remontada del ilerdense y Ducati está siendo notable, pero también ha 'ayudado' la lesión de Marco Bezzecchi y la irregularidad del de San Sebastián de los Reyes.

Analizando lo que está por venir en la segunda mitad de campeonato, Gigi Dall'Igna ha explicado que al igual que les ocurrió a ellos a principio de temporada, los de Noale ahora han tenido "mala suerte".

"Creo que Aprilia ha tenido algo de mala suerte, seguro. Pero nosotros también la tuvimos al principio del año. No creo que se trate de que nosotros ganemos porque ellos fallen o al contrario. Al final ganará el mejor. Esa es la realidad", ha señalado en 'Sport'.

"Hoy cualquier pequeño detalle puede decidir una carrera. Todos los fabricantes han mejorado muchísimo y eso obliga a evolucionar constantemente. Si dejas de mejorar durante unos meses, los demás te alcanzan muy rápidamente", ha añadido el director general de Ducati.

Gigi resumen la situación actual en MotoGP de la siguiente manera: "Creo que Aprilia es mejor que nosotros en algunos circuitos y nosotros somos mejores que ellos en otros".

"La realidad es que estamos luchando juntos. En este momento ellos están por delante y nosotros tenemos que remontar para intentar ganar el campeonato", ha zanjado.