Jordi Évole, sobre el momento "Chiquito de la Calzada" de Trump en la foto de campeones de España: "Me parece poesía"

"Es poesía que Trump nos entregue la copa del mundo después de la simpatía que nos ha demostrado", afirma Jordi Évole, que explica en Más Vale Tarde su experiencia como uno de los miles de espectadores en el estadio de la final del Mundial.

Jordi Évole fue todo un visionario. Compró los vuelos para la final del Mundial incluso antes del sorteo de la fase de grupos y ayer estuvo presente en el MetLife Stadium viendo cómo España ganaba a Argentina.

"Ha salido la jugada redonda, tenemos un poquito la flor en el culo", comenta Évole, que explica que ha hecho este viaje con su hijo y que tras el gol de Ferrán Torres se fundió en un "abrazo tremendo" con él.

Después de iniciar su camino al estadio a las 9:00 horas de la mañana, hora local, y desde que entró al estadio a las 11:00, el periodista tuvo que aguantar cánticos de la afición argentina, mayoritaria ayer en la final: "Tengo que echar alguna siestecilla durante el día y no me impidieron los cánticos argentinos echármela", afirma.

Évole cree que "se podría haber visto una final mucho más bonita si Argentina hubiese salido a jugar", si bien considera que el planteamiento podría haberse debido al desgaste por un intenso Mundial con remontadas y prórrogas.

Por todo ello, defiende que "no hubo otro equipo en el campo que no fuese España. Habría sido una injusticia que el partido se hubiese ido a penaltis". Respecto a la pelea del final, Évole cree que los jugadores argentinos "podrían mirarse más en el espejo de Messi, que estuvo aguantando la derrota y saludando a los compañeros".

De Milei a Trump

Sobre Javier Milei y el hecho de que no haya felicitado a España, a Évole le parece bien que no lo haya hecho, porque "prefiero que el fascismo se retrate, y Milei con este tipo de actitudes se retrata".

En el caso de Donald Trump y su intención de salir en la foto de los campeones, el periodista cree que fue "un momentazo": "Es poesía que Trump nos entregue la copa del mundo después de la simpatía que nos ha demostrado", afirma. También le fascinó el momento en el que el presidente sale del plano "un poco andando como Chiquito de la Calzada", lo que ve otro "homenaje a lo español".

En su reflexión final, Évole celebra el éxito de la selección como reflejo del mestizaje de nuestro país y de la España "currante": "Tantas veces que nos damos a nosotros mismos de hostias, y somos un país muy currante", señala.

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