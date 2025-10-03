El jefe de Red Bull advierte sobre Aston Martin: "Alonso va muy rápido en Singapur..."

Helmut Marko, jefe de Red Bull, dice que este circuito puede favorecer a los Aston Martin: "Ya hicieron una muy buena actuación en Hungría, que es similar".

Ha sido la sorpresa del arranque del Gran Premio de Singapur. Fernando Alonso ha liderado los primeros libres y ha sido cuarto en la sesión de la tarde. El Aston Martin va bien en este circuito y la prueba es que su compañero, Lance Stroll, también se coló entre los mejores tiempos.

Por eso desde Red Bull los ven candidatos. Ha advertido Helmut Marko, uno de los jefazos, de la velocidad de Fernando en este viernes de entrenamientos.

"Tengo que decir que Alonso fue rápido en todas las sesiones, y también hicieron una muy buena actuación en Hungría, que es algo similar. Así que creo que tenemos que tenerlos en cuenta", ha dicho el asesor de la escudería Red Bull en palabras que publica 'Motorsport'.

Para ellos ha sido un viernes muy bueno con Max Verstappen luchando en tiempos con los McLaren. El neerlandés quiere meterse de lleno en la pelea por el título y necesita otro buen resultado allí: "Ha sido el mejor viernes desde no sé cuántos años aquí".

"Está claro que hemos dado un paso adelante. Creo que en la calificación estaremos muy muy ajustados", analiza Marko, que sí ve a su pupilo haciendo la pole el sábado.

El Red Bull ha mejorado considerablemente y Max lo está notando: "El coche, ya sabes, en el pasado siempre se quejaba, 'saltando como un canguro', y ahora es mucho mejor pasando por encima de los bordillos, y también el subviraje es menor. Así que pequeños retoques, y esperemos que funcionen.

La lucha por la pole debería estar entre Oscar Piastri y Lando Norris, los dos McLaren, y el mencionado Max. Pero en Red Bull no se olvidan de Fernando Alonso.