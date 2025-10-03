Sainz lanza una seria petición a Williams: "No me gustó el rumbo que seguimos en la segunda sesión..."

El piloto español quiere que Williams vuelva a la dirección de los Libres 1 antes de cambiar cosas para la segunda sesión: "Hay que revertir la dirección...".

Williams debería volver a tener una oportunidad en Singapur. Es un circuito favorable para ellos y su viernes ha sido positivo. Pero Carlos Sainz ha pedido al equipo que vuelvan al rumbo que tomaron en los primeros libres y olviden todos los cambios que hicieron para la segunda sesión.

En declaraciones a los medios reconoce que no le gustó ese cambio: "Desafortunadamente, en FP2 seguimos una dirección que realmente no me gustó. Así que, quizá haya que revertirla y tener algo más parecido a FP1".

Se siente competitivo otro fin de semana más después de su podio en Bakú: "Hemos sido relativamente competitivos, estando en las dos sesiones siempre dentro de los ocho primeros, coches, lo cual es alentador para empezar el fin de semana".

Las ruedas medias es el punto fuerte del Williams... que sufrirá en clasificación con las blandas: "Aparecieron de nuevo nuestros desafíos habituales con el neumático blando... El coche es bastante competitivo con los medios, pero en cuanto cambiamos a blandos, empezamos a tener problemas. Esas dos cosas principalmente serán tarea para esta noche".

En Singapur el sábado lo es todo: "Aquí siempre se tiende a priorizar todo para la clasificación... como sabes, normalmente es una carrera de una sola parada, y fácil, y la posición en parrilla lo es todo, así que no me preocupa demasiado eso".

"Se trata de encontrar un ritmo y asegurarse de hacer los cambios de reglajes correctos, tanto en el coche como en los neumáticos", cierra el piloto español.