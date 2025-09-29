Ahora

Entrevista 'Jugones'

Marc Márquez, tras lograr el noveno mundial: "Volver para quedar en paz conmigo mismo..."

Marc atiende a 'Jugones' después de proclamarse campeón de MotoGP en el Gran Premio de Japón. Este martes entrevista completa a partir de las 15.10 en laSexta.

Márquez

Marc Márquez es nueve veces campeón del mundo. Este fin de semana en el Gran Premio de Japón logró el séptimo en MotoGP. El de su regreso. En el que olvidó su calvario de lesiones y regresó a lo más alto en una de las hazañas más importantes de la historia del deporte.

El de Cervera ha atendido a 'Jugones' antes de la siguiente cita, en Indonesia: "Ha sido un Marc contra Marc durante cinco años... intentar volver para quedar en paz conmigo mismo".

Este martes, en 'Jugones' a partir de las 15.10, la entrevista completa al campeón del mundo de MotoGP.

