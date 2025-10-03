De ser un prestigioso economista a una vida de excesos y retos humillantes por dinero: la caída de Simón Pérez tras hacerse viral

Los detalles Equipo de Investigación entrevista a Simón Pérez, quien pasó de ser un reconocido economista a un "payaso de Internet", como él mismo dice, con extremos y peligrosos retos que acepta a cambio de dinero.

Simón Pérez, quien se hizo viral por un vídeo en el que hablaba de hipotecas fijas con Silvia Charro, habla sin tapujos con Equipo de Investigación sobre cómo pasó de ser un reconocido economista que tenía un alto nivel de vida y ganaba mucho dinero a ser protagonista del negocio de la humillación en Internet, con retos extremos y peligrosos que acepta a cambio de dinero. "Me rapé las cejas por 80 euros y si tú me das 50, yo me las rapo si tú quieres", comenta durante la entrevista.

Así, en la actualidad, el economista que asesoraba sobre patrimonios vive de lo que él mismo lllama "mendicidad digital". Antes de que comenzase su caída sin freno, su currículum parecía imbatible. Era licenciado con excelencia, tenía un máster con honores, era profesor universitario y asesor de banca privada.

En 2013, con la prima de riesgo disparada y el paro en máximos, los medios buscaban economistas que explicaran la crisis y Simón Pérez era uno de los más solicitados. Ahora, el economista se rompe al ver imágenes de aquella etapa en los medios: "Voy a fumar, que no quiero llorar en directo; me da mucha pena verme tan guapo y arreglado, y ahora tan desmejorado...", expresa, a lo que añade que por entonces tenía "una casa en Madrid, otra en Barcelona y un BMW".

Sin embargo, pese a que se sentía "muy realizado", comenzó también a tener "mucha presión por los números". "Se pusieron unos objetivos de conseguir 12 millones de euros al año, y yo no llegaba a siete, así que empecé a trabajar muchas horas y a meterme coca para trabajar, y en diciembre pasó lo del vídeo viral, donde se truncó todo un poco", recuerda.

Fue en diciembre de 2017 cuando Simón Pérez acudió a un medio digital para grabar lo que debía ser un simple vídeo sobre hipotecas, pero ocho minutos frente a una cámara bastaron para arruinar su carrera. No fueron sus argumentos financieros los que captaron la atención, sino que lo hicieron sus gestos, su forma de hablar y su mirada perdida, al igual que ocurrió con su pareja, Silvia Charro, quien era agente inmobiliaria.

El medio digital decidió difundir el vídeo, y lo que debía ser una aburrida pieza de economía acabó convirtiéndose en una bomba viral, superando las 100.000 reproducciones en pocas horas. En una sola noche, el contador se disparó, alcanzando el millón de visualizaciones, y durante una semana entera fue tendencia en España.

En ese momento, se amplificó la burla, con la caída de un un economista y una agente inmobiliaria convertida en meme nacional, pero la verdadera historia del vídeo comenzó 12 días antes de aparecer en la red. Sobre ello hablan Simón Pérez y Silvia Charro. La mujer cuenta que habían hecho una grabación anterior, pero que les dijeron que tenían que repetirla porque "no había salido bien". "Yo le dije a Simón que no había dormido, que estaba en una comida de empresa, que había estado bebiendo", recuerda Charro, a lo que añade: "Simón vino a recogerme en taxi y yo al abrir la puerta, me caí del coche; estaba en un estado horrible", reconoce.

Por su parte, el economista señala que su pareja "estaba toda borracha" y que le dijo que pillaran "coca para que se le quitara la borrachera". Tras hacerse viral, las redes les transforman en caricatura, y el linchamiento digital es imparable, pero ellos, lejos de frenar en la caída, emprenden una huida hacia delante, convirtiendo la exposición en su modo de vida. En la actualidad, cuentan, siguen siendo pareja, y continúan sufriendo las consecuencias de aquel declive que comenzó en 2017.

