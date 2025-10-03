La increíble reflexión de un campeón del mundo sobre Márquez: "Marc ha arriesgado perder un brazo..."

Max Biaggi, seis veces campeón del mundo, ha aplaudido la gran historia de superación de Marc en

Marc Márquez es historia viva de MotoGP. Casi una semana después de la consecución de su noveno mundial de motociclismo, Marc sigue estando en boca de todos tras completar una de las mayores gestas que se hayan visto en el deporte en los últimos años.

Su séptimo mundial de la categoría reina ha culminado una historia de superación que comenzó con cuatro operaciones en su hombro derecho y cinco largos años sin sentirse piloto. El infierno de Márquez ha sido terrorífico pero todo ese sacrificio ha terminado valiendo la pena.

Cobra más valor aún cuando ese precio que ha tenido que volver a pagar era 'ahorrable' teniendo en cuenta que Marc ya tenía seis mundiales, de ahí que se planteara la retirada. Max Biaggi, leyenda del motociclismo, ha valorado las decisiones de Márquez durante estos últimos años dejando una reflexión increíble.

"Es un dominio que puede cansar a quien mira, pero como piloto que ha tenido sus momentos de dificultad digo que Marc se ha merecido todo esto: por cómo ha sido capaz de remontar después de los malos momentos es justo que obtenga lo que está obteniendo, al menos este año", asegura el italiano.

"Ha arriesgado perder un brazo y decir adiós a las carreras, por lo tanto como deportista digo que Marc se merece todo lo que está conquistando", añade Biaggi en unas declaraciones para 'MotorSprint'.